سرايا القدس: قصفنا موقع كيسوفيم العسكري برشقة صاروخية
التاريخ
2/26/2024 6:10:24 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها قصفت اليوم الاثنين موقع كيسوفيم العسكري الإسرائيلي برشقة صاروخية.
وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت سرايا القدس أن مقاتليها قنصوا أحد جنود الاحتلال في محور التقدم شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة.
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