حالة نادرة .. استئصال ورم لشاب في مستشفى الأمير راشد العسكري

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- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أجرى فريق طبي متخصص من الجراحة العامة وجراحة الغدد الصماء في مستشفى الأمير راشد بن الحسن العسكري، عملية استئصال ورم في الغدة الكظرية يزيد وزنه عن ٣كغ لمريض يبلغ من العمر 21 عام.
وأكد مدير المستشفى العميد الطبيب فراس الحموري أن هذه العمليات الكبيرة أصبحت تجري في مستشفى الأمير راشد بن الحسن العسكري كونه يعتبر مستشفى مرجعي للتخصصات الفرعية في شمال المملكة، ولتخفيف الأعباء على المواطنين وسرعة تقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم.
وقال اخصائي الجراحة العامة وجراحة الغدد الصماء المقدم الطبيب احمد عبيدات إن حالة المريض تعتبر من الحالات النادرة والتي تشكل تحدياً في التشخيص نظراً لأن الغدة الكظرية مسؤولة عن افراز العديد من الهرمونات الأساسية في جسم الانسان.
وبين رئيس قسم الجراحة العامة المقدم الطبيب خالد المستريحي أن عملية استئصال مثل هذه الأورام تحتاج إلى دقة عالية نظراً لحجم الورم وقربه من الأعضاء الحيوية والأوعية الدموية الرئيسة في البطن والتي تم المحافظة عليها خلال العملية، مؤكدا أن المريض تماثل للشفاء وغادر المستشفى.
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