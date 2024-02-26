حالة نادرة .. استئصال ورم لشاب في مستشفى الأمير راشد العسكري

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أجرى فريق طبي متخصص من الجراحة العامة وجراحة الغدد الصماء في مستشفى الأمير راشد بن الحسن العسكري، عملية استئصال ورم في الغدة الكظرية يزيد وزنه عن ٣كغ لمريض يبلغ من العمر 21 عام.



وأكد مدير المستشفى العميد الطبيب فراس الحموري أن هذه العمليات الكبيرة أصبحت تجري في مستشفى الأمير راشد بن الحسن العسكري كونه يعتبر مستشفى مرجعي للتخصصات الفرعية في شمال المملكة، ولتخفيف الأعباء على المواطنين وسرعة تقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم.



وقال اخصائي الجراحة العامة وجراحة الغدد الصماء المقدم الطبيب احمد عبيدات إن حالة المريض تعتبر من الحالات النادرة والتي تشكل تحدياً في التشخيص نظراً لأن الغدة الكظرية مسؤولة عن افراز العديد من الهرمونات الأساسية في جسم الانسان.



وبين رئيس قسم الجراحة العامة المقدم الطبيب خالد المستريحي أن عملية استئصال مثل هذه الأورام تحتاج إلى دقة عالية نظراً لحجم الورم وقربه من الأعضاء الحيوية والأوعية الدموية الرئيسة في البطن والتي تم المحافظة عليها خلال العملية، مؤكدا أن المريض تماثل للشفاء وغادر المستشفى.

