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إنفصال دانا جبر وباسل أسود بعد زواجهما سرا

2/26/2024 6:10:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت الفنانة السورية دانا جبر، يوم الأحد، انفصالها عن زوجها الفنان باسل أسود، وذلك بعد قرابة العامين من الارتباط سرًا.


وجاء تأكيد جبر للانفصال عبر خاصية ستوري في حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام" حيث كتبت دانا بالإنجليزية "I am single".

ووضعت جبر صورة قفل مع خبر انفصالها في منصة "إنستغرام".

فوشيا

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