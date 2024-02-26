إنفصال دانا جبر وباسل أسود بعد زواجهما سرا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت الفنانة السورية دانا جبر، يوم الأحد، انفصالها عن زوجها الفنان باسل أسود، وذلك بعد قرابة العامين من الارتباط سرًا.
وجاء تأكيد جبر للانفصال عبر خاصية ستوري في حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام" حيث كتبت دانا بالإنجليزية "I am single".
ووضعت جبر صورة قفل مع خبر انفصالها في منصة "إنستغرام".
فوشيا
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