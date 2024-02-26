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نادي الأسير: قوات الاحتلال اعتقلت 30 فلسطينيا في الضفة

2/26/2024 6:10:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت فجر اليوم الاثنين 30 فلسطينيا في الضفة الغربية، وعددا من عمال غزة في مدينة نابلس.


وأمس الأحد، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية (حكومية) ونادي الأسير (أهلي) في بيان مشترك إن عدد المعتقلين بالضفة الغربية ارتفع إلى 7210 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.


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