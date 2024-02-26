نادي الأسير: قوات الاحتلال اعتقلت 30 فلسطينيا في الضفة

نادي الأسير: قوات الاحتلال اعتقلت 30 فلسطينيا في الضفة
التاريخ
2/26/2024 6:10:23 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت فجر اليوم الاثنين 30 فلسطينيا في الضفة الغربية، وعددا من عمال غزة في مدينة نابلس.
وأمس الأحد، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية (حكومية) ونادي الأسير (أهلي) في بيان مشترك إن عدد المعتقلين بالضفة الغربية ارتفع إلى 7210 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
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