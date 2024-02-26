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النص الكامل لتقرير حالة البلاد لعام 2023

2/26/2024 6:10:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشر المجلس الاقتصادي والاجتماعي تقرير "حالة البلاد" لعام 2023 الذي جاء "الثَّورة الصِّناعيَّة الرَّابعة وسوق العمل الأردني 2023" على موقعه الإلكتروني.
وتطرق التقرير إلى أهمية الثورة الصناعية الرابعة وتأثيرها في سوق العمل الأردني، كما يقدم تحليلاً لمدى جاهزية القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومتطلبات المواءمة ما بين النظام التعليمي ومتطلبات سوق العمل، ومواكبة التحولات والتطورات الاقتصادية والتكنولوجية الرامية الحديثة.

للاطلاع على التقرير كاملا انقر هن

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