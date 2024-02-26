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هل يسبب قصور الغدة الدرقية السمنة؟

2/26/2024 6:10:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قصور الغدة الدرقية هو حالة تفشل فيها الغدة الدرقية في إنتاج ما يكفي من هرمونات الغدة الدرقية، مما يؤثر على الصحة الجسدية وقد يتسبب بزيادة الوزن في بعض الحالات.
فيما يلي مجموعة من الحقائق حول العلاقة بين قصور الغدة الدرقية وزيادة الوزن، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:


العلاقة ثنائية الاتجاه
تقترح الدراسات وجود علاقة ثنائية الاتجاه بين السمنة ووظيفة الغدة الدرقية، إذ يمكن أن تؤدي السمنة أيضاً إلى قصور في الغدة الدرقية، مما يتحدى الاعتقاد التقليدي بأن خلل الغدة الدرقية هو السبب الرئيسي للسمنة.


التأثير الثانوي لزيادة الوزن
تشير الدلائل إلى أن التغيرات في هرمونات الغدة الدرقية، وخاصة زيادة هرمون الغدة الدرقية (TSH)، قد يكون لها تأثير ثانوي وليس المساهم الرئيسي في السمنة.

الحد الأدنى من تأثير زيادة الوزن
تشير الدراسات إلى أنه حتى الزيادة البسيطة في الوزن، ترتبط بارتفاع كبير في هرمون TSH، وهذا يؤكد أن الارتفاع في مستويات TSH قد يكون نتيجة لزيادة وزن الجسم.


التحسن مع فقدان الوزن
بحسب الخبراء، فإن الخلل في وظائف الغدة الدرقية تتحسن عادةً بعد فقدان الوزن الذي يتم تحقيقه من خلال تدخلات مثل جراحة السمنة أو الأنظمة الغذائية منخفضة السعرات الحرارية.

التفاعل بين السمنة ووظائف الغدة الدرقية
التفاعل المعقد بين السمنة ووظيفة الغدة الدرقية يعني أن زيادة الوزن والسمنة قد يؤديان إلى حالة التهابية، ومن المحتمل أن يكونا بمثابة محفز للتغيرات في هرمونات الغدة الدرقية.

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