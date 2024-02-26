الاحتلال اعتقل 7255 مواطنا من الضفة منذ بدء العدوان

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت نحو 7255 مواطنا من الضفة، منذ بدء العدوان على قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأوضحت الهيئة ونادي الأسير، في بيان صحفي، اليوم الإثنين، أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن أُفرج عنهم لاحقا.

وأضافا، أن

قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة التي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها.

وشنت قوات الاحتلال منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم حملة اعتقالات واسعة طالت 30 مواطنًا على الأقل من الضفة، بينهم امرأتان، اعتقلهما الاحتلال كرهائن، إحداهما مسنة، بالإضافة إلى أطفال، وأسرى سابقين.

إلى جانب ذلك، اعتقل الاحتلال عددا من عمال غزة من مدينة نابلس، لم تُعرف أعدادهم ولا هوياتهم.

وتركزت عمليات الاعتقال في محافظتي الخليل، ورام الله فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات، طولكرم، وجنين، ونابلس، وأريحا، والقدس.

فيما تواصل قوات الاحتلال خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني، وتخريب منازل المواطنين وتدميرها، والاستيلاء على الأموال والمركبات.