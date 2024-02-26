الاحتلال يشن عدة غارات قرب مدينة بعلبك اللبنانية
التاريخ
2/26/2024 6:09:52 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN- شن طيران الاحتلال الحربي، اليوم الإثنين، غارات عنيفة على بلدة حوش تل صفية قرب مدينة بعلبك البقاعية في العمق اللبناني.
.. يتبع
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