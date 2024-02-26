دغلس: تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في محافظة نابلس بسبب الحصار

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس/PNN- قال القائم بأعمال محافظ نابلس غسان دغلس، إن مدينة نابلس تعاني حصارا إسرائيليا خانقا منذ أكثر من عامين، حيث يمنع الاحتلال حرية تنقل المواطنين، ويفرض قيودا على الحركة، ويشدد إجراءاته دون أي سبب.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الإثنين، القنصل الفرنسي نيكولا كاسيا نيدس، والوفد المرافق له في مقر محافظة نابلس.

وأشار دغلس إلى أن الحصار أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المدينة، حيث انخفضت نسبة الإيرادات للعديد من القطاعات إذ تراجعت أكثر من 50%، وازدادت معدلات الفقر والبطالة.

وناشد دغلس القنصل الفرنسي التدخل لوقف اعتداءات المستعمرين المتكررة على القرى الفلسطينية في محافظة نابلس، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة العديد من المواطنين.

وأكد أن الحوار هو السبيل الوحيد لوقف العنف وتحقيق السلام، معتبرا زيارة القنصل الفرنسي خطوة إيجابية، تصب في قناة إيصال رسالة الشعب الفلسطيني إلى العالم، والاعتراف بحقوقه ودولته، وإنهاء الاحتلال.

وناقش دغلس مع القنصل الفرنسي الوضع في المخيمات الفلسطينية، مؤكداً أن ما يظهر في الإعلام هو مبالغ فيه، وأن الاحتلال هو من ينتهك حرمات بيوتنا، بالإضافة إلى مستعمريه، ويهدد حياة الفلسطينيين في كل مكان، سواء في المدن أو القرى أو المخيمات.

واستعرض دغلس أبرز الأرقام التي تواجهها محافظة نابلس، والمتمثلة في نصب الاحتلال 12 حاجزا عسكريا على مداخل نابلس ومخارجها، ما يعرقل حركة المواطنين والتجارة، موضحا أن في نابلس وقراها 14 مستعمرة إسرائيلية، تضم 28 ألف مستعمر، و52 بؤرة استعمارية عشوائية تنتشر في المنطقة، وتشكل تهديدًا للأراضي الفلسطينية، مؤكدا تراجع أعداد السياح وزوار نابلس بنسبة 90% بسبب الحصار.

ودعا دغلس فرنسا والمجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وضرورة العمل ميدانيا وليس قولا على تحقيق ذلك، لما تسببه من إبادة جماعية بحق أهلنا في القطاع.

من جانبه، أكد القنصل الفرنسي تضامن فرنسا مع الشعب الفلسطيني، ودعمها للشرعية الدولية وحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن فرنسا تدعم حل الدولتين على أساس الشرعية الدولية، وتدين بشدة اعتداءات المستعمرين، مؤكدا دورها في محاكمة وعقاب عدد من المستعمرين البالغ عددهم 28، من خلال منعهم من دخول الأراضي الفرنسية، نتيجة أعمالهم واعتداءاتهم، بالإضافة إلى دورها في تشديد العقوبات بحق المستعمرين، سواء بفرض عقوبات مالية، أو من خلال المنع من السفر، أو دخول فرنسا.

وأوضح القنصل الفرنسي أن موضوع نقاش الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس موضوعًا محرّمًا في فرنسا.



