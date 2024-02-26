الهلال: أجلينا 24 شخصا من مستشفى الأمل

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN-
قالت جمعية الهلال الأحمر إنها بتنسيق مسبق ومرافقة مكتب الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة أوتشا، أجلت أمس 24 شخصا من مستشفى الأمل، بينهم 18 مريضا وجريحا، 8 منهم بحاجة إلى عمليات جراحية عاجلة.
وأضافت الجمعية في بيان مقتضب، اليوم الإثنين، أن طواقمها بالتعاون مع أوتشا تمكنت من إدخال مواد لوجستية وطعام ومياه إلى المستشفى.
وأشارت إلى أنه رغم التنسيق المسبق من فريق الأمم المتحدة للقافلة ومرافقتهم لها، إلا أن الاحتلال قام بعرقلة مرور القافلة لحوالي 7 ساعات عند الحاجز العسكري غرب حي الأمل، حيث تم إنزال جميع المسعفين من مركباتهم وإجبارهم على الجلوس على الأرض، فيما تم تقييد ثلاثة مسعفين واقتيادهم إلى جهة مجهولة بعد تعريتهم من ملابسهم، فيما أفرج الاحتلال بعد منتصف الليل عن سراح أحدهم، ويواصل اعتقال المسعفين جهاد اسليم ورمضان عاشور.
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