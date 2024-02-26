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الهلال: أجلينا 24 شخصا من مستشفى الأمل

2/26/2024 6:09:52 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN-
قالت جمعية الهلال الأحمر إنها بتنسيق مسبق ومرافقة مكتب الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة أوتشا، أجلت أمس 24 شخصا من مستشفى الأمل، بينهم 18 مريضا وجريحا، 8 منهم بحاجة إلى عمليات جراحية عاجلة.

وأضافت الجمعية في بيان مقتضب، اليوم الإثنين، أن طواقمها بالتعاون مع أوتشا تمكنت من إدخال مواد لوجستية وطعام ومياه إلى المستشفى.

وأشارت إلى أنه رغم التنسيق المسبق من فريق الأمم المتحدة للقافلة ومرافقتهم لها، إلا أن الاحتلال قام بعرقلة مرور القافلة لحوالي 7 ساعات عند الحاجز العسكري غرب حي الأمل، حيث تم إنزال جميع المسعفين من مركباتهم وإجبارهم على الجلوس على الأرض، فيما تم تقييد ثلاثة مسعفين واقتيادهم إلى جهة مجهولة بعد تعريتهم من ملابسهم، فيما أفرج الاحتلال بعد منتصف الليل عن سراح أحدهم، ويواصل اعتقال المسعفين جهاد اسليم ورمضان عاشور.

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