الأرصاد طقس معتدل نهارا ومائل للبرودة ليلا والعظمى 23

MENAFN - Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل لنهار اليوم الاثنين،والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 32 كم/ساعة.

أما ليلا سيكون الطقس مائلا

للبرودة إلى بارد و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق وتظهر بعض السحب العالية في وقت لاحق.

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 23 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 12 درجة مئوية.