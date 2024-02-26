نيكاي الياباني عند أعلى مستوى على الإطلاق.. وتفوق قطاع الأدوية

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني إلى مستويات قياسية للجلسة الثانية على التوالي، الإثنين، مدعوماً بأداء جيد لقطاع الأدوية، لكن جني الأرباح حد من الصعود.

وأنهى المؤشر التداول مرتفعاً 0.35 بالمئة إلى مستوى إغلاق جديد عند 39233.71 نقطة. وتراجع المؤشر من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 39388.08 نقطة في وقت سابق من الجلسة مع استئناف السوق التداول بعد عطلة يوم الجمعة.

وتأتي الذروة القياسية الجديدة بعد تجاوز المؤشر يوم الخميس لمستويات سجلها آخر مرة في عام 1989 في خضم حقبة اقتصاد الفقاعة.

كما أنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً التداول مرتفعاً 0.5 بالمئة عند 2673.62 نقطة.

وارتفعت الأسهم اليابانية على خلفية التقييمات المتدنية للأسهم وإصلاحات الشركات وهو ما نجح في جذب الأموال الأجنبية الباحثة عن بدائل للأسواق الصينية المتضررة. وارتفع المؤشر 16.8 بالمئة حتى الآن هذا العام.

وتلقى المؤشر نيكاي دفعة مع إغلاق مؤشري ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز الصناعي عند مستويات قياسية يوم الجمعة.

وتفوق المؤشر الفرعي لقطاع الأدوية على توبكس ليصعد 2.5 بالمئة، الإثنين.

وزاد سهم شركة شوجاي للأدوية العملاقة 6.37 بالمئة ليقود المكاسب، في حين ارتفع سهم دايتشي سانكيو 3.86 بالمئة.

لكن المكاسب تقلصت في جلسة بعد الظهيرة في ظل قيام المتداولين بعمليات بيع لجني الأرباح بعد أحدث صعود. وارتفع 121 سهماً على نيكاي من أصل 225 سهماً مقابل تراجع 102.

وهبطت أسهم الشركات المرتبطة بالتكنولوجيا من مستوياتها العالية التي سجلتها في الآونة الأخيرة على خلفية توقعات متفائلة لإيرادات شركة إنفيديا الأمريكية لصناعة الرقائق.

وهبط سهم سكرين هولدنجز 3.49 بالمئة كما خسر سهم ليزرتك 2.15 بالمئة وتراجع سهم طوكيو إلكترون 1.59 بالمئة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز