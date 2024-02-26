الأسهم الأوروبية تتراجع قبل أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية

استهلت الأسهم الأوروبية تعاملات، الإثنين، على انخفاض بعدما فقدت السلع الأولية المقومة بالدولار جاذبيتها أمام ارتفاع العملة الأمريكية، في حين ينتظر المستثمرون بيانات التضخم الرئيسية المتوقع صدروها هذا الأسبوع في منطقة اليورو والولايات المتحدة.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة خلال التداولات بعد إغلاق السوق الأوروبية الأوسع نطاقاً عند مستوى قياسي مرتفع يوم الجمعة.

وقاد المؤشر الفرعي للموارد الأساسية الخسائر بانخفاضه 1.4 بالمئة تلته أسهم شركات النفط والغاز التي تراجعت 0.8 بالمئة بفعل انخفاض أسعار معظم المعادن والنفط الخام بعد صعود الدولار على خلفية توقعات الأسواق بأن ارتفاع معدل التضخم بأكثر من المتوقع قد يؤدي إلى تأخير خفض أسعار الفائدة.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع صدور بيانات مؤشر ثقة المستهلك والنشاط التجاري وأسعار المستهلكين في منطقة اليورو خلال شهر فبراير.

وعبر المحيط الأطلسي، سيراقب المستثمرون بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي عن شهر يناير، وهو المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، وكذلك بيانات إنتاج المصانع في فبراير.

واتفق المستثمر الفرنسي كزفييه نيل ومجموعة إلياد للاتصالات التابعة له على شراء حصة 19.8 بالمئة في شركة الاتصالات السويدية تيلي2 مقابل 13 مليار كرونة (1.26 مليار دولار). وارتفعت أسهم تيلي2 بأكثر من تسعة بالمئة.

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