غداً صرف المعاشات التقاعدية لشهر فبراير

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات الهيئة والتأمينات الاجتماعية عن صرف المعاشات التقاعدية لشهر فبراير الحالي غداً الثلاثاء بقيمة إجمالية تبلغ "760,789,820.34" درهما، بزيادة قدرها "78,876,646" درهما عن نفس الشهر من العام الماضي الذي بلغت فيها قيمة المعاشات التقاعدية "681,913,174.71" درهم.

ويبلغ عدد المستفيدين من الصرف لهذا الشهر 47,724 مستفيداً، بزيادة قدرها 1,780 مستفيدا عن نفس الشهر من العام الماضي الذي بلغ فيه عدد المستفيدين 45,944 مستفيداً.

وتشمل هذه النفقات المدنيين الخاضعين للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته وكذلك المستفيدين الذي تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية وفقاً لقوانين المعاشات التي يخضعون لها.





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