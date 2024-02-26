الدوري الأمريكي.. ميسي يستمد حظه من عائلة كيم كارداشيان (فيديو)

ظهر الأرجنتيني ليونيل ميسي يصطحب سانت ويست، نجل النجمة كيم كارداشيان، خلال دخوله الملعب قبل مواجهة إنتر ميامي لنظيره لوس أنجلوس غالاكسي، التي جمعت الفريقين، فجر الإثنين.

وعلقت كيم كارداشيان على الفيديو عبر حسابها على منصة "إكس" قائلة: "سانت ويست يصطحب ميسي في مباراة غالاكسي وإنتر ميامي، إنه يعيش حلمًا لا يصدق".

وشوهد الطفل من قبل يتواجد خلال مباريات إنتر ميامي الأمريكي العام الماضي، وظهر في أكثر من فيديو يلتقط صورًا مع ميسي.

وسجل ميسي هدفًا في تعادل إنتر ميامي مع نظيره لوس أنجلوس، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ديغنيتي هيلث سبورت.

وجاء هدف ميسي الأول في بطولة الدوري الأمريكي لعام 2024، في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، من صناعة جوردي ألبا، وسدد النجم الأرجنتيني من منتصف منطقة الجزاء بقدمه اليسرى، لتسكن شباك حارس غالاكسي.

وشهدت المباراة حضور العديد من المشاهير أبرزهم نجمة هوليوود هالي بيري وشريكها المغني وكاتب الأغاني فان هانت، والممثل إدوارد نورتون، والصربي نوفاك ديوكوفيتش لاعب التنس الشهير، وديانا توراسي لاعبة كرة السلة الأولمبية الأمريكية.

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