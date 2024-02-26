إسرائيل تبدأ بناء مجمعات سكنية للعسكريين في 45 تجمعاً قرب غزة

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي إقامة مجمعات سكنية للقوات العسكرية في 45 تجمعا بالقرب من حدود غزة.

ونقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن بيان صادر عن وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي قوله، إن أعمال البناء في المجمعات قد بدأت في جفارام وياخيني وأور هانير، وسوف تتوسع قريبا لتشمل مجمعات إضافية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز