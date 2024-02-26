إسرائيل تبدأ بناء مجمعات سكنية للعسكريين في 45 تجمعاً قرب غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي إقامة مجمعات سكنية للقوات العسكرية في 45 تجمعا بالقرب من حدود غزة.
ونقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن بيان صادر عن وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي قوله، إن أعمال البناء في المجمعات قد بدأت في جفارام وياخيني وأور هانير، وسوف تتوسع قريبا لتشمل مجمعات إضافية.
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