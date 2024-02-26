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مجلس النواب المصري يوافق نهائياً على زيادة رسوم جوازات السفر

2/26/2024 5:19:43 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


وافق مجلس النواب، بشكل نهائى، فى جلسته العامة، الأحد، على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر.


يستهدف التعديل التشريعي لزيادة رسوم الحصول على جواز السفر في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر، وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات وفق صحف مصرية.


ونص التعديل في المادة 8 الفقرة الأولى على: يعين بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر، ومدة صلاحيته، ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، بما لا يجاوز 1000 جنيه، وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.


يذكر أن الرسوم المقررة في القانون الحالي كانت 250 جنيهاً فقط.

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