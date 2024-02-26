وفاة الممثل اللبناني فادي ابراهيم بعد صراع مع المرض

غيب الموت صباح الاثنين الممثل اللبناني فادي ابراهيم عن 67 عاماً، بعد صراع مع المرض، تاركاً وراءه مسيرة فنية استمرت أكثر من أربعة عقود طبعت أدواره خلالها ذاكرة المشاهدين في لبنان والعالم العربي.

وأكد عدد من زملائه الفنانين على شبكات التواصل الاجتماعي نبأ وفاته بعدما كانت وسائل إعلام في اليومين المنصرمين أوردت أنباء عن تدهور حالته الصحية وإدخاله العناية المركزة نتيجة معاناته من مضاعفات داء السكري.

وشغلت صحة ابراهيم في الأسابيع الأخيرة الأوساط الفنية وشبكات التواصل الاجتماعي بعد بتر ساقه نتيجة لمضاعفات إصابته بداء السكري، ونشأت موجة تعاطف شعبية وفنية واسعة معه، تجلّت في إقبال كبير على المساهمة في حملة لجمع التبرعات أطلقتها نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون في لبنان لإكمال علاجه المكلف.

ولاحظ النقيب نعمة بدوي في حديث لوكالة فرانس برس أن "تكاتف الممثلين كان لافتاً" مع ابراهيم الذي تولى بطولة عشرات المسلسلات المحلية. وقال إن "فنانين ومنتجين وأصحاب محطات تلفزيونية وقفوا الى جانب" الممثل.

ووُصف ابراهيم المولود عام 1956 لأب لبناني وأم استرالية، بأنه من أكثر الممثلين العرب وسامة، وقد لُقّب بـ"دون جوان الشاشة الفضية".

بدأ فادي ابراهيم مسيرته التلفزيونية في ثمانينات القرن العشرين، حين تعرّف عليه الجمهور خصوصاً من خلال مشاركته في مسلسلات وإعلانات حققت انتشاراً كبيراً.

لكنّ المحطة الأبرز في مسيرته كانت من خلال مسلسل "العاصفة تهب مرتين" الذي شكّل علامة فارقة في الدراما اللبنانية في منتصف التسعينات وامتد على أكثر من 170 حلقة. ولا تزال شخصيته "نادر صباغ"، والثنائية التي شكّلها مع الممثلة رولا حمادة بشخصية "جمال سالم" في هذا العمل راسخة في أذهان المشاهدين. وقد تكرّرت هذه الثنائية في مسلسل "نساء في العاصفة" أواخر التسعينات.

ويزخر رصيد فادي ابراهيم خلال العقود الأربعة الماضية بمشاركات تمثيلية كثيرة في مسلسلات لبنانية أو عربية مشتركة، بينها "كل الحب كل الغرام"، و"بين بيروت ودبي"، و"ثورة الفلاحين"، وصولاً إلى "للموت 2" أخيراً.

وإلى جانب التمثيل، عمل فادي ابراهيم مترجماً لأفلام وثائقية عبر تلفزيون لبنان الرسمي، كما مارس مهنة الماكياج الفني للأعمال التلفزيونية.

وإثر انتشار خبر وفاة ابراهيم، ضجت الشبكات الاجتماعية برسائل نعي للممثل الراحل، بينها رسائل كثيرة من مشاهير في مجالات مختلفة أشادوا بالممثل الراحل وبقدراته التمثيلية وشخصيته وكفاحه ضد المرض.



