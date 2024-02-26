رونالدو يتجاهل فعلته ضد جماهير الشباب

(MENAFN
- Al-Bayan)
خرج البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، بأول تعليق بعد الفوز بديربي الرياض أمام الشباب، أمس الأحد، بنتيجة 2/3 ضمن منافسات الجولة 21 من عمر الدوري السعودي.
وافتتح رونالدو أهداف المباراة بالدقيقة 21 عن طريق ركلة جزاء، ليرفع رصيده إلى 22 هدفًا معززًا صدارته لجدول ترتيب هدافي الدوري السعودي.
وشهد الديربي العديد من الأحداث، يأتي على رأسها الحركة غير الأخلاقية التي قام بها رونالدو تجاه جماهير الشباب، لكن رغم ذلك، تجاهل اللاعب البرتغالي هذه الأحداث ونشر رسالته المعتادة بعد كل مباراة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، قائلاً: "حتى النهاية.. نحن نستمر.. لا نتوقف".
واعتاد رونالدو على نشر مثل هذه الرسائل لدعم زملائه في النصر بعد كل انتصار أو تعثر، بهدف تحفيزهم على تقديم الأفضل كونه قائد الفريق.
ورفع النصر رصيده إلى 52 نقطة بعد الفوز على الشباب، في وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي، بفارق 4 نقاط عن الهلال صاحب الصدارة.
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