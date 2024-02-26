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رونالدو يتجاهل فعلته ضد جماهير الشباب

2/26/2024 5:19:43 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

خرج البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، بأول تعليق بعد الفوز بديربي الرياض أمام الشباب، أمس الأحد، بنتيجة 2/3 ضمن منافسات الجولة 21 من عمر الدوري السعودي.

وافتتح رونالدو أهداف المباراة بالدقيقة 21 عن طريق ركلة جزاء، ليرفع رصيده إلى 22 هدفًا معززًا صدارته لجدول ترتيب هدافي الدوري السعودي.

وشهد الديربي العديد من الأحداث، يأتي على رأسها الحركة غير الأخلاقية التي قام بها رونالدو تجاه جماهير الشباب، لكن رغم ذلك، تجاهل اللاعب البرتغالي هذه الأحداث ونشر رسالته المعتادة بعد كل مباراة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، قائلاً: "حتى النهاية.. نحن نستمر.. لا نتوقف".

واعتاد رونالدو على نشر مثل هذه الرسائل لدعم زملائه في النصر بعد كل انتصار أو تعثر، بهدف تحفيزهم على تقديم الأفضل كونه قائد الفريق.

ورفع النصر رصيده إلى 52 نقطة بعد الفوز على الشباب، في وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي، بفارق 4 نقاط عن الهلال صاحب الصدارة.

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