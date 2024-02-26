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ميسي ينقذ إنتر ميامي من السقوط (فيديو)

2/26/2024 5:19:43 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أنقذ ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي، فريقه من السقوط في فخ الخسارة أمام لوس أنجلوس جالاكسي، بالجولة الثانية من عمر الدوري الأمريكي، اليوم الإثنين.

أحرج أصحاب الأرض، ميسي ورفاقه كثيرًا حيث أضاع لاعب الوسط ريكي بوج ركلة جزاء في الدقيقة 13، وواصل لوس أنجلوس جالاكسي نشاطه حتى سجل ديان يوفيليتش الهدف الأول في الدقيقة 75.

لكن ماركي ديلجادو لاعب وسط لوس أنجلوس جالاكسي حصل على بطاقة حمراء في الدقيقة 88، ليستغل ميسي ورفاقه النقص العددي أفضل استغلال.

واحتسب الحكم 7 دقائق وقت بدل ضائع، نجح خلالها ميسي في تسجيل هدف التعادل بالدقيقة 92 بعد تبادل الكرة مع زميله جوردي ألبا.

ورفع إنتر ميامي رصيده بهذا التعادل إلى 4 نقاط، بينما حصد لوس أنجلوس جالاكسي أول نقطة في مباراته الأولى بالدوري الأمريكي.

وفي لقاء آخر أقيم فجر الإثنين، تعادل ناشفيل مع ضيفه نيويورك ريد بولز بدون أهداف، في مستهل مشوار الفريقين بالبطولة.

Alba🤝 Messi

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