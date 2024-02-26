بعمر الـ 38 عامًا.. لوكا مودريتش يدخل التاريخ (فيديو)

(MENAFN
- Al-Bayan)
قاد النجم الكرواتي لوكا مودريتش فريقه ريال مدريد للفوز على إشبيلية 0/1، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 26 من عمر الدوري الإسباني.
وسجل مودريتش هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 81 من عمر اللقاء، بتسديد متقنة على يسار حارس مرمى إشبيلية.
وبحسب شبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، فإن مودريتش بعمر 38 عامًا و169 يومًا، أصبح ثاني أكبر لاعب سنًا يسجل هدفًا من خارج منطقة الجزاء في الليغا، منذ موسم 2004/2003.
ويتصدر هذه القائمة خورخي مولينا، الذي أحرز هدفين بالطريقة نفسها، بعمر 40 عامًا و15 يومًا.
يذكر أن ريال مدريد رفع رصيده إلى 65 نقطة، يتصدر بها جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما تجمد رصيد إشبيلية عند 24 نقطة، يحتل بها المركز 15 بترتيب الليغا.
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