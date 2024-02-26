بعمر الـ 38 عامًا.. لوكا مودريتش يدخل التاريخ (فيديو)

قاد النجم الكرواتي لوكا مودريتش فريقه ريال مدريد للفوز على إشبيلية 0/1، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 26 من عمر الدوري الإسباني.

وسجل مودريتش هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 81 من عمر اللقاء، بتسديد متقنة على يسار حارس مرمى إشبيلية.

وبحسب شبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، فإن مودريتش بعمر 38 عامًا و169 يومًا، أصبح ثاني أكبر لاعب سنًا يسجل هدفًا من خارج منطقة الجزاء في الليغا، منذ موسم 2004/2003.

ويتصدر هذه القائمة خورخي مولينا، الذي أحرز هدفين بالطريقة نفسها، بعمر 40 عامًا و15 يومًا.

يذكر أن ريال مدريد رفع رصيده إلى 65 نقطة، يتصدر بها جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما تجمد رصيد إشبيلية عند 24 نقطة، يحتل بها المركز 15 بترتيب الليغا.

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