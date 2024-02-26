فرجان دبي والبعد الاجتماعي

عندما تريد المحافظة على امتداد القيم وتعزيزها بين أفراد مجتمع وتواصلهم المجتمعي، يجب إحياء أحد أهم مقومات الحياة المجتمعية الأسرية "فرجان دبي"، أحد أهم المبادرات الاستراتيجية المرتبطة بثقافة الماضي من خلال روح المكان وكل ما يتصل به تواصل مع الآخرين.



الفرجان كمصطلح محلي يطلق عليه أيضاً حارة، وهي الحي السكني البسيط، مكون من عدة مجتمعات بسيطة، يجمعهم ترابط أسري أو بعض العلاقات الاجتماعية، كانت تمثل القيم الأصيلة في وقتٍ سابق، بينهم تواصل وألفة وتماسك وقلوب مقربة لبعضها البعض، هي ضمان لتعزيز الهوية الوطنية وللمحافظة على الإطار العام للمعني الحقيقي لمفهوم "الفريج".

"فرجان دبي" لم تكن مجرد فكرة، بل تمثل جهدًا استراتيجيًا لتعزيز البعد الاجتماعي والتركيز على جودة الحياة الوطنية في دبي، حيث أتى تطوير البنية التحتية المجتمعية والمرافق العامة تماشياً مع النقلة النوعية للحياة الاجتماعية وتطورها.



إن الهدف الاستراتيجي من هذه المبادرة هي خلق مساحات حيوية تشجع على التفاعل الاجتماعي وتعزيز الروابط بين السكان، مما يسهم في إعادة تقوية النسيج الاجتماعي للأحياء السكنية للمدينة. ومن خلال توفير كافة سبل الرفاهية من متنزهات، مراكز ترفيهية، ومساحات خضراء، تسعى "فرجان دبي" بأن تكون مبادرة تحسينية أحد أهدافها المحافظة على الصحة العامة والرفاهية، مع تشجيع أسلوب حياة نشط وصديق للبيئة.

إن أهمية هذه المبادرة تخطت البعد الاجتماعي لتشمل مفهوم الاستدامة والتنمية الاقتصادية لخدمة البشر، من خلال دعم الممارسات الحسية الصديقة للبيئة وتوفير بنية تحتية توفر كافة الالتزامات اللازمة لمجتمعات أكثر استدامة لإرثها وهويتها، تسهم "فرجان دبي" بأن تكون ذراعاً معززاً للاقتصاد المحلي، مع هدف الدمج الثقافي الذي يعتبر أيضًا جزءًا أساسيًا من المبادرة، حيث تعمل على تعزيز التفاهم المتبادل والثقافي المتنوع بين السكان والجهات الحكومية، مما يساعد على بناء مجتمع متكامل ومنفتح على الجميع.



تأتي المشاركة المجتمعية لتلعب دورًا محوريًا في نجاح "فرجان دبي"، حيث تشجع السكان على أن يكون لهم دور فعال في تحسين مجتمعاتهم من خلال أفكارهم القائمة على إحياء التواصل المجتمعي، هذا النوع من المشاركة يعزز الشعور بالوطنية والانتماء، علاوة على ذلك، تساعد هذه المبادرة في توفير الفرص الاقتصادية للشباب الإماراتيين من خلال جذب الاستثمارات والمشاريع الناجحة.

هذه المبادرات الوطنية الاستراتيجية تجسد التزام توجهات إمارة دبي بتحقيق توازن بين سبل العيش المتطور والتطور العمراني والحفاظ على جودة الحياة المحلية والمحافظة عليه كارث ثقافي وعادات وتقاليد اجتماعية بها تشجيع على الترابط الاجتماعي بشكل مستدام، هدفها تحقيق رؤية دبي كوجهة عالمية رائدة للعيش والعمل، مؤكدة على أهمية بناء مجتمعات متكاملة محافظة على هويتها ومهتمة بماضيها وحاضرها من أجل مستقبل مستدام.

