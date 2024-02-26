Monday, 26 February 2024 02:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إصابة 5 جنود إسرائيليين بجروح خطيرة في غزة

2/26/2024 5:19:43 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين إصابة خمسة من جنوده بجروح خطيرة خلال المعارك في قطاع غزة. وذكرت قناة "اي 24 نيوز" اليوم أن جنديا من كوماندوز ياهالوم واثنين من المظليين أصيبوا في جنوب غزة، مشيرة إلى إصابة جنديين من الكتيبة 601 في شمال غزة.

وأوضحت أنه تم نقلهم جميعا لتلقي العلاج في المستشفى، وتم إبلاغ أسرهم.


تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN26022024000110011019ID1107899337

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث