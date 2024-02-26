إصابة 5 جنود إسرائيليين بجروح خطيرة في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين إصابة خمسة من جنوده بجروح خطيرة خلال المعارك في قطاع غزة. وذكرت قناة "اي 24 نيوز" اليوم أن جنديا من كوماندوز ياهالوم واثنين من المظليين أصيبوا في جنوب غزة، مشيرة إلى إصابة جنديين من الكتيبة 601 في شمال غزة.

وأوضحت أنه تم نقلهم جميعا لتلقي العلاج في المستشفى، وتم إبلاغ أسرهم.





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