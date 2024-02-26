رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية يضع استقالته تحت تصرف الرئيس عباس

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الاثنين أنه وضع استقالته تحت تصرف رئيس السلط الفلسطينية محمود عباس.

وقال في مستهل اجتماع لمجلس الوزراء "أود أن أُبلغ المجلس الكريم، وشعبنا العظيم أنني وضعت استقالة الحكومة تحت تصرف السيد الرئيس، وذلك يوم الثلاثاء الماضي 20 فبراير 2024، واليوم أتقدم بها خطيا".

وأضاف "يأتي هذا القرار على ضوء المستجدات السياسية، والامنية، والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على أهلنا في قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية ومدينة القدس".





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