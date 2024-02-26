رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية يضع استقالته تحت تصرف الرئيس عباس

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الاثنين أنه وضع استقالته تحت تصرف رئيس السلط الفلسطينية محمود عباس.
وقال في مستهل اجتماع لمجلس الوزراء "أود أن أُبلغ المجلس الكريم، وشعبنا العظيم أنني وضعت استقالة الحكومة تحت تصرف السيد الرئيس، وذلك يوم الثلاثاء الماضي 20 فبراير 2024، واليوم أتقدم بها خطيا".
وأضاف "يأتي هذا القرار على ضوء المستجدات السياسية، والامنية، والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على أهلنا في قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية ومدينة القدس".
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