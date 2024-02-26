24.5 مليون درهم توزيعات «المال كابيتال ريت» عن 2023

أعلن صندوق المال كابيتال ريت، أول صندوق استثمار عقاري مدرج في سوق دبي المالي، منظم من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، وتديره شركة المال كابيتال، التابعة لشركة دبي للاستثمار، عن توزيع أرباح نهائية بقيمة 12.252 مليون درهم، عن النصف الثاني من عام 2023. ويصل هذا المبلغ، بالإضافة إلى الأرباح المرحلية المدفوعة في أغسطس 2023، إلى 24.5 مليون درهم للعام بأكمله، أي 7 فلوس لكل وحدة (تمثل 7%). وسيقوم الصندوق بدفع الأرباح الثانية والأخيرة لحاملي الوحدات المسجلين اعتباراً من تاريخ 4 مارس 2024، مع تحديد تاريخ التسوية في تاريخ 29 فبراير 2024.

ويتيح صندوق المال كابيتال ريت للمستثمرين فئة أصول طويلة الأمد ذات أسس قوية من خلال استراتيجية استثمارية في القطاعات عالية الأداء مثل قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والقطاع الصناعي. ويعمل الصندوق على توفير الدخل الثابت وزيادة رأس المال على المدى الطويل وتعزيز تنويع الأصول لمالكي الوحدات. ومع نهاية عام 2023، استحوذ «المال كابيتال ريت» على حرم مدرسي في عجمان واثنين في الشارقة، تديرهما مجموعة مدارس الشعلة ومجموعة جيمس للتعليم على التوالي.

ومن حيث الأداء المالي للأشهر الإثني عشرة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حقق صندوق المال كابيتال ريت صافي دخل عقاري قدره 44.8 مليون درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 93.6% مقارنة بالأشهر الإثني عشرة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. يعزى ذلك إلى زيادة تنويع المحفظة من خلال الاستثمار في الأصول التعليمية عالية المستوى. حقق الصندوق صافي ربح محقق (قبل إعادة تقييم العقارات) قدره 24.7 مليون للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 (مقابل 18.9 مليون درهم في الأشهر الإثني عشرة المنتهية في 31 ديسمبر 2022).

ونما إجمالي أصول الصندوق إلى 624 مليون درهم في 31 ديسمبر 2023 من 355.3 مليون درهم في 31 ديسمبر 2022. بلغت قيمة العقارات الاستثمارية 578 مليون درهم في 31 ديسمبر 2023 (مقابل 301 مليون درهم، في 31 ديسمبر 2022). وتدل هذه النتائج على مكانة الصندوق المالية القوية.

ومنذ إطلاق وإدراج الصندوق في سوق دبي المالي في يناير 2021، عمل المال كابيتال ريت على زيادة محفظة أصوله من خلال الاستحواذ على أصول تعليمية مدرة للدخل داخل دولة الإمارات. ويهدف إصدار حقوق الأولوية للمساهمين الحاليين الذي تم الإعلان عنه في 5 فبراير 2024 إلى جمع 440 مليون درهم كحد أقصى، ويدل على نجاح استراتيجية «المال كابيتال ريت» التي تتمثل بصنع القيمة للمساهمين عبر توفير استثمارات استراتيجية مجدية. ومما لا شك فيه أن زيادة رأس المال الناتجة عن إصدار حقوق الأولوية الجديدة سوف تعزز محفظة الصندوق وتساهم في تنويعها، من خلال الاستحواذ على أصول استراتيجية عالية الإمكانات في قطاعات محددة، كما سوف تدعم الاستقرار المالي للصندوق، إلى جانب تحقيق الاستقرار والربحية المتسقة والثابتة للمساهمين.

وقال ناصر النابلسي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة المال كابيتال: «يسرنا الإعلان عن الأداء القوي الذي قدمه صندوق المال كابيتال ريت للسنة المالية 2023 بالتزامن مع ازدهار أسواق العقارات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعكس الإعلان عن زيادة توزيعات الأرباح وإصدار حقوق الأولوية، الأداء المتمكن للصندوق ومسار النمو الإيجابي للشركة هذا العام».

وأضاف: «بالرغم من إلمام مجلس الإدارة والفريق الإداري بالظروف الجيوسياسية الحالية، فما زلنا متفائلين بشأن أداء الصندوق لعام 2024، مما يعزز التزامنا باستراتيجيتنا الاستثمارية لتنويع المحفظة لتشمل قطاعات جديدة مثل قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والقطاع الصناعي بهدف تحقيق عوائد مستدامة للمستثمرين وأصحاب المصلحة في صندوق المال كابيتال ريت».





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