«تيكوم» تبرم شراكة مع «في إف إس جلوبال» لتسهيل ممارسة الأعمال

أعلنت مجموعة تيكوم، التي تملك وتدير مجمعات أعمال متخصصة تركز في قطاعات حيوية، عن توقيع شراكة إستراتيجية مع «في إف إس جلوبال» VFS Global الشركة العالمية المتخصصة في مجال خدمات التعهيد والتكنولوجيا للحكومات والبعثات الدبلوماسية، وذلك لتقديم خدمات إنجاز معاملات التأشيرات وتصديق الوثائق حصراً لعملاء مجموعة تيكوم البالغ عددهم أكثر من 11 ألف عميل من نخبة الشركات العالمية والإقليمية يعمل بها ما يزيد عن 124 ألف موظف متخصص.

وبموجب الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، سيتمكن كافة عملاء مجموعة تيكوم من خلال منصّة axs الرقمية الحائزة على جوائز والتابعة للمجموعة من الوصول إلى أبرز خدمات شركة «في إف إس جلوبال» بكل يسر وسهولة، بما يعزز سهولة مزاولة الأعمال التجارية ويثري التجربة المتميزة للعملاء من قبل منصّة axs التي تتيح إمكانية الوصول أكثر من 200 خدمة حكومية ومؤسسية تحت مظلة واحدة. وتشمل مجمعات الأعمال الـ10 التابعة لمجموعة تيكوم مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمع دبي للمعرفة ومجمع دبي للعلوم وحي دبي للتصميم ومدينة دبي الصناعية.

حضر توقيع اتفاقية الشراكة الإستراتيجية كلّ من أحمد المهيري، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – خدمات الأعمال، وبراناف سينها، رئيس خدمات الجوازات والمصادقة والتدقيق وخدمات المواطنين لدى شركة «في إف إس جلوبال»، بالإضافة إلى نخبة من المسؤولين رفيعي المستوى وكبار الشخصيات من الطرفين.

وقال أحمد المهيري: «تأتي الشراكة الإستراتيجية مع شركة»في إف إس جلوبال«العالمية ضمن جهود مجموعة تيكوم الرامية لتوفير بيئة أعمال تنافسية ومرنة مدعومة ببنية تحتية رقمية ومتطورة بهدف تعزيز سهولة تأسيس وممارسة الأعمال وتمكين الشركات والمواهب من التطور والنمو. كما تعكس الشراكة التزام مجموعة تيكوم بمواكبة التحوّل الرقمي وضمان رحلة متميزة للعملاء حيث تؤدي منصّة axs الرقمية دوراً بارزاً في تعزيز سهولة مزاولة الأعمال واستقطاب الاستثمارات والمواهب إلى إمارة دبي، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».

وقال براناف سينها: «يسرّنا أن نتعاون مع مجموعة تيكوم لتوفير هذا الحلّ الفريد من نوعه. نحن على ثقة تامة بأنّ هذه الخدمة الجديدة ستعود بفائدة مضاعفة على الموظفين العاملين في مجمّعات الأعمال المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم وأصحاب الشركات القائمة فيها على حدّ سواء انطلاقاً من كوننا شركة قائمة على حلول رقمية مبتكرة تسعى دائماً إلى تطوير نموذج أعمالها ودعمه بحلول أكثر كفاءة وأماناً».

وفي إطار الاتفاقية الموقّعة، ستقوم منصّة axs الرقمية بتسهيل عمليات تصديق الوثائق من خلال شركة «في إف إس جلوبال»، وذلك عبر تلقّي الوثائق من أكثر من 70 دولة، بما في ذلك دول منطقة شنغن والمملكة العربية السعودية ومصر والهند والصين وأستراليا وكندا. وسوف تتيح هذه الخدمة للمتقدّمين بطلبات التأشيرة الحصول على تصريح دخول لمدة 90 يوماً، وذلك للبدء بالعمل في دولة الإمارات بينما تُستكمل إجراءات التصديق على الأوراق الرسمية المطلوبة. وبذلك، سوف يحصل الأفراد على خدمات تصديق الوثائق وتوثيقها قانونياً وترجمتها، مثل الشهادات التعليمية وشهادات الزواج وشهادات الميلاد والتراخيص التجارية.

وبالإضافة إلى ذلك، سوف تقدّم شركة «في إف إس جلوبال» خدمة «التأشيرة على عتبة دارك» للعملاء المتواجدين ضمن مجمعات الأعمال الـ10 التابعة لمجموعة تيكوم، الأمر الذي من شأنه أن يجعل من تجربة سفرهم تجربة سلسة ومريحة.

تجدر الإشارة إلى أنّ مجموعة «في إف إس جلوبال» تقدّم خدماتها من مقرّها في دبي وهي شريك موثوق لعدد 67 عميلاً من الحكومات، وتدير شبكة عالمية تضمّ أكثر من 3353 مركزاً لتقديم طلبات الحصول على تأشيرة في 149 دولة حول العالم.

وأطلقت مجموعة تيكوم منصّة axs الرقمية في عام 2014، لتسهيل عملية تقديم أكثر من 200 خدمة حكومية ومؤسسية تحت مظلة واحدة، بما في ذلك منح التراخيص وإنجاز معاملات التأشيرات. وتوفر هذه الخدمة لعملاء مجموعة تيكوم وصولاً سهلاً إلى منصة رقمية ومراكز خدمة عملاء تلبي جميع احتياجاتهم بكل سهولة ويسر.

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