شراكة بين «سكاي واردز طيران الإمارات» و«فيزا العالمية»

أعلن «سكاي واردز طيران الإمارات»، برنامج طيران الإمارات وفلاي دبي لمكافأة الولاء الحائز جوائز، عن توقيع اتفاقية شراكة حصرية مع فيزا العالمية، الشركة العاملة في تكنولوجيا المدفوعات الرقمية.

وجرى توقيع الاتفاقية بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في طيران الإمارات وفيزا.

وسوف تسهم الشراكة الجديدة مع فيزا في تعزيز التعاون بين برنامج «سكاي واردز طيران الإمارات» وشركاء إصدار البطاقات ذات العلامة التجارية المشتركة في دول مجلس التعاون الخليجي، وتمكين البرنامج من العمل بالتعاون الوثيق مع شركائه واتخاذ القرارات المستندة للبيانات، وتحسين الرقمنة والابتكار، وزيادة فرص الحصول على مزيد من المكافآت والمنتجات على عروض بطاقات الائتمان ذات العلامة التجارية المشتركة.

وقال الدكتور نجيب بن خضر، نائب رئيس أول سكاي واردز طيران الإمارات: «يسعدنا الإعلان عن هذه الشراكة المتميزة مع فيزا، إذ ستسهم هذه الاتفاقية الاستراتيجية في توفير قيمة مضافة لأعضاء برنامجنا في دول مجلس التعاون الخليجي، كما ستعزز تعاوننا مع شركائنا المصرفيين في المنطقة، ما يشكل إنجازاً بارزاً لبرنامج سكاي واردز طيران الإمارات الذي يواصل تعزيز ريادته للقطاع من خلال التجارب والمنتجات الرقمية المبتكرة».

المدفوعات الرقمية

وقالت الدكتورة سعيدة جعفر، نائب رئيس أول ومدير مجموعة فيزا في دول مجلس التعاون الخليجي: «تعد هذه الاتفاقية الحصرية لسنوات عدة مع سكاي واردز طيران الإمارات، وهي واحدة من أكبر الصفقات من نوعها على مستوى العالم والأكبر من حيث الحجم في المنطقة، بمثابة شهادة على ريادة فيزا العالمية في العلامات التجارية المشتركة للسفر، كما تعد معلماً بارزاً في رحلتنا لتعزيز تجربة الدفع للمسافرين في جميع أنحاء العالم. لقد كشفت دراستنا لنوايا السفر العالمية، هنا في دولة الإمارات، أن 70% من المسافرين إلى الخارج يعتبرون المدفوعات الرقمية جزءاً لا يتجزأ من تجربة سفر آمنة ومجزية. وتعد هذه الشراكة واسعة النطاق خطوة نحو تلبية هذه الحاجة، ويسعدنا أن نحظى بهذه الفرصة للعمل مع طيران الإمارات في تقديم تجارب جديدة لحاملي بطاقات فيزا في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي».

ومن شأن هذه الشراكة الاستراتيجية أن تسهم في دفع النمو لكلا العلامتين التجاريتين، وزيادة الاستثمارات في برنامج العلامة التجارية المشتركة، وفتح فرص جديدة لبرنامج سكاي واردز طيران الإمارات للعمل بشكل وثيق مع الشركاء الماليين في المنطقة. وسوف يستفيد أعضاء سكاي واردز طيران الإمارات من المكافآت والمزايا الشخصية من خلال الاستخدام الأمثل للبيانات والتكنولوجيا والموارد.

كسب أميال

ويستمتع حاملو بطاقات فيزا سكاي واردز طيران الإمارات المشتركة، برحلة أفضل وعروض حصرية تتضمن فرص كسب أميال بشكل أسرع، وعروض ترويجية شخصية، وتجارب أخرى مصممة تناسب اختيارات الأعضاء.

يذكر أن سكاي واردز طيران الإمارات أحد برامج مكافأة الولاء الأعلى قيمة وتقديراً في العالم، ويتجاوز عدد أعضائه الآن 30 مليوناً حول العالم. ويوفر البرنامج أربع فئات من العضوية، هي الزرقاء والفضية والذهبية والبلاتينية، حيث تتمتع كل فئة بامتيازات حصرية، تتضمن: ترقيات فورية على الرحلات، وأولوية إنهاء إجراءات السفر والصعود إلى الطائرة، وإمكانية اختيار المقعد مجاناً، ووزن إضافي للأمتعة، وعروض خاصة (نقد + أميال)، وخدمة واي فاي مجانية على متن الطائرة.

ونال برنامج «سكاي واردز طيران الإمارات» أكثر من 50 جائزة منذ إطلاقه، بفضل عروضه المبتكرة ذات المستوى العالمي، وتوج أخيراً بجائزة «الأفضل في القدرة على الكسب والإنفاق» في حفل جوائز المسافر الدائم لعام 2023، وجائزة «برنامج المكافآت الرائد في العالم» في حفل توزيع جوائز السفر العالمية 2023، وهي الجائزة التي استأثر بها البرنامج في الأعوام العشرة الماضية من أصل 12 عاماً.

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