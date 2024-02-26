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ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 29782 شخصاً منذ اندلاع الحرب

2/26/2024 5:19:42 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس الإثنين ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 29782 منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

وبلغ عدد الجرحى 70043 منذ بدء القصف الإسرائيلي المدمّر على قطاع غزة المحاصر. وتشمل الحصيلة "90 شهيدا و164 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية"، وفق بيان الوزارة.


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