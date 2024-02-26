ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 29782 شخصاً منذ اندلاع الحرب

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس الإثنين ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 29782 منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.
وبلغ عدد الجرحى 70043 منذ بدء القصف الإسرائيلي المدمّر على قطاع غزة المحاصر. وتشمل الحصيلة "90 شهيدا و164 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية"، وفق بيان الوزارة.
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