التصنيف العالمي للتنس.. الصربي ديوكوفيتش يواصل هيمنته على الصدارة

لم تشهد المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي للتنس أي تغيير، مع الترتيب الجديد الصادر صباح اليوم الاثنين، والذي شهد استمرار الصربي نوفاك ديوكوفيتش مهيمنًا على الصدارة.

وكانت القفزة الأكبر من نصيب الأرجنتيني سيباستيان بايز، بعد فوزه بلقب ريو المفتوحة أمس الأحد، ليرتقي 9 مراكز، ويصل إلى التصنيف 21 عالميًا.

في المقابل، تواصل تراجع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، فبعد مغادرته قائمة العشرة الأوائل، تراجع من المركز 11 إلى 12 عالميًا، مستبدلاً ترتيبه مع النرويجي كاسبر رود.

ومن جانبه، ارتقى الروسي كارين خاشانوف مركزين، ليتواجد في المرتبة 15 عالميًا، عقب تتويجه بلقب بطولة قطر المفتوحة، واستمر تراجع البريطاني أندي مواري، بعد خسارته المبكرة لبطولة قطر، حيث هبط 17 مركزًا إلى المرتبة 67 عالميًا.

المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي للتنس:

1- نوفاك ديوكوفيتش: 9,855 نقطة

2- كارلوس ألكاراز: 8,805 نقطة

3- يانيك سينر: 8,270 نقطة

4- دانييل ميدفيديف: 8,015 نقطة

5- أندري روبليف: 5,110 نقطة

6- ألكسندر زفيريف: 5,085 نقطة

7- هولجر رون: 3,700 نقطة

8- هوبرت هوركاتش: 3.395 نقطة

9- أليكس دي مينور: 3,210 نقطة

10- تايلور فريتز: 3,150 نقطة

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