فرق دبي 10 إكس تستعرض سير المشاريع المعتمدة ضمن المرحلة الثالثة

اجتمع رؤساء وأعضاء فرق "دبي 10X" من مختلف الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ مشاريع المرحلة الثالثة للمبادرة والتي اعتمدها مؤخراً سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، بهدف استعراض سير هذه المشاريع التي سيتم تطبيقها على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة.

وناقش المشاركون في الاجتماع الذي استضافته "مؤسسة دبي للمستقبل" الخطط المستقبلية لتنفيذ هذه المشاريع بالشراكة بين مختلف الجهات المعنية، إضافة إلى تحديد آليات العمل المشترع لتسريع مراحل التنفيذ والإنجاز.

وتتضمن حزمة المشاريع المعتمدة في المرحلة الثلاثة لمبادرة "دبي 10X" مشاريع مبتكرة لتحسين جودة حياة السكان والزوار، وتطوير تجربة طيران المسافرين، وتعزيز الصحة لأفراد المجتمع، ستسهم بتعزيز ريادة دبي في تطوير العمل الحكومي عبر تبني أفكار مستقبلة وغير تقليدية.

وشملت قائمة الجهات الحكومية المشاركة في الاجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وبلدية دبي، وهيئة تنمية المجتمع، هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة"، وهيئة الصحة بدبي، ومؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، وشرطة دبي، ومؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، ومؤسسة مطارات دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ومؤسسة دبي للمستقبل، إضافة إلى طيران الإمارات، واتصالات.

مطر الطاير: مبادرة "دبي 10X" تترجم رؤية القيادة في استدامة مسيرة الإنجازات النوعية والرائدة

ومن جهته أكد معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن مبادرة "دبي 10X" تترجم رؤية القيادة الرشيدة في استدامة مسيرة الإنجازات النوعية والرائدة التي حققتها إمارة دبي، كما تجسد التعاون بين هيئات ومؤسسات حكومة دبي، لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، بضرورة تطوير العمل الحكومي وتعزيز كفاءته وطرح أفكار وحلول مبتكرة لتكون دبي دائماً في صدارة مدن العالم.

الكتبي: مبادرة "10X" تسهم بجعل دبي في طليعة مدن العالم وفي مقدمة السباق نحو المستقبل

ومن جهته قال سعادة عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، إن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لمستقبل دبي أسست لفكر جديد وأساليب أداء استثنائية ومقومات نجاح، تكمن جميعها في كلمة سموه المأثورة التي أكد فيها: "أن المستقبل لا يأتي إلينا بل نستشرفه ونبتكر تقنياته"، مشيراً إلى أن مبادرة "10X" تسهم بجعل دبي في طليعة مدن العالم، وفي مقدمة السباق نحو المستقبل، في مختلف المجالات ومنها مجال الصحة، الذي يشكل جزءاً رئيساً من هذا المستقبل.

سوزان العناني: نهدف من خلال مشاركتنا في المبادرة إلى إحداث ثورة في قطاع الطيران وتعزيز الابتكار والإبداع والقدرة التنافسية

وقالت سعادة المهندسة سوزان العناني، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية: تعكس مبادرة "دبي 10X" إيمان قيادتنا بأهمية تعزيز وتوظيف الإمكانيات والقدرات لتحويل ما كان يبدو مستحيلاً في السابق إلى واقع حقيقي تمهيداً لمستقبل يأخذنا إلى آفاق جديدة". وأضافت: "نهدف من خلال مشاركتنا في المبادرة إلى إحداث ثورة في قطاع الطيران وتعزيز الابتكار والإبداع والقدرة التنافسية وتجاوز المعايير التقليدية لتصميم مسار قطاع الطيران في المستقبل".

خلفان جمعة بلهول: المشاريع المعتمدة ضمن المرحلة الثالثة لمبادرة "دبي 10X" ستحقق نقلة نوعية في سباق دبي المستمر نحو ريادة المستقبل

وقال سعادة خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: " تجسد مبادرة "دبي 10X" روح التكامل والتعاون بين كافة الجهات الحكومية وتعكس حرص القيادة على تشجيع الأفكار الإبداعية، ودعم كافة المبادرات التشاركية الهادفة إلى تصميم مستقبل العمل الحكومي في دبي، وتنمية مختلف القطاعات الحيوية، وضمان جودة حياة أفراد المجتمع.

وأكد خلفان جمعة بلهول أن المشاريع المعتمدة ضمن المرحلة الثالثة لمبادرة "دبي 10X" ستحقق نقلة نوعية في سباق دبي المستمر نحو ريادة المستقبل، وتبني منهجية استباقية تجعل من القطاع الحكومي في دبي الأفضل استعداداً على مستوى العالم عبر اغتنام الفرص الواعدة وتبني ثقافة الابتكار في العمل الحكومي.

ريادة دبي في العمل الحكومي

جدير بالذكر أن مبادرة "دبي 10X" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في عام 2017 أسهمت بتطوير العديد من المشاريع المستقبلية والنوعية في دبي، وتقديم الخدمات الحكومية بطرق خارجة عن الأطر التقليدية، وإيجاد حلول لمختلف التحديات بما يسهم في تعزيز مكانة دبي الريادية كوجهة عالمية لتصدير النماذج والأساليب المبتكرة في العمل الحكومي، فضلاً عن تشجيع مختلف الجهات الحكومية في دبي على تبادل الخبرات والمهارات والموارد والعقول.





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