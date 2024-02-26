عبدالله بن طوق: نتوقع زيادة نشاط اقتصاد الإمارات بعد مغادرة «القائمة الرمادية»

توقع معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد زيادة نشاط التجارة والأعمال والانفتاح في الإمارات، بعد الخروج من القائمة الرمادية التابعة لمجموعة العمل المالي (فاتف).

وأشار في مقابلة مع قناة بلومبيرغ إلى أن الدولة طالما ركزت على بناء القدرات وتطوير الكفاءات، والتأكد من عمل الحكومة بأكملها بشكل متضافر للخروج من القائمة، مبيناً أن الدولة تعتزم زيادة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، وأنها وقعت 45 طلباً حتى الآن.

وتوقع أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بين 4% و5% خلال العام الجاري مع مواجهة بعض التحديات الضئيلة، لافتاً إلى تزايد قوة الدرهم الإماراتي بفضل ربطه بالدولار الأمريكي.

وذكر أن الدولة تستهدف تواجد مليون شركة خلال الأعوام السبعة المقبلة، لافتاً إلى أنها تسعى إلى زيادة المعروض العقاري في السوق خلال السنوات المقبلة.

يشار إلى أن مجموعة العمل المالي (فاتف)، المنظمة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أعلنت خروج دولة الإمارات من القائمة الرمادية التابعة لها، وذلك بعد استكمال دولة الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ 15 الواردة في خطة عملها.

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