بيع فيلا في جزيرة النخلة بـ 128 مليون درهم

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت "بي 1 بروبرتيز"، الشركة العاملة في مجال العقارات الفاخرة، عن بيع فيلا فخمة أخيرا، بمبلغ 128 مليون درهم في "جزيرة نخلة" بعدما خضعت لعملية تجديد كاملة طالت جميع مرافقها وديكوراتها الداخلية والخارجية.
وتمثّل هذه الفيلا المتميزة ذروة الفخامة والتصميم الأنيق لتكون نموذجاً يُحتذى به في سوق العقارات الراقية في دبي. وتم تصميم الفيلا من قبل شركتي ألباجو بروبرتيز التي عملت أيضاً على تطويرها و«ال دبليو ديزاين».
وتجسّد الفيلا روح الأناقة الإيطالية، حيث تم بناؤها وفقاً لأحدث الطرق العصرية ومؤثثة بأرقى المفروشات الإيطالية، وتتألف من 5 غرف نوم تضم كلٌ منها حماماً مستقلاً وحجرة ملابس خاصة مجهّزة حسب الطلب بهدف ضمان الخصوصية والرفاهية.
وتم بناء الفيلا على مساحة 9382 قدما مربعا وسط قطع أرض تمتد على مساحة 14.6 ألف قدم مربع، وتضم مكتباً وصالة ألعاب رياضية وغرفة سينما خاصة.
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