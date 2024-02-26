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بيع فيلا في جزيرة النخلة بـ 128 مليون درهم

2/26/2024 5:19:42 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت "بي 1 بروبرتيز"، الشركة العاملة في مجال العقارات الفاخرة، عن بيع فيلا فخمة أخيرا، بمبلغ 128 مليون درهم في "جزيرة نخلة" بعدما خضعت لعملية تجديد كاملة طالت جميع مرافقها وديكوراتها الداخلية والخارجية.

وتمثّل هذه الفيلا المتميزة ذروة الفخامة والتصميم الأنيق لتكون نموذجاً يُحتذى به في سوق العقارات الراقية في دبي. وتم تصميم الفيلا من قبل شركتي ألباجو بروبرتيز التي عملت أيضاً على تطويرها و«ال دبليو ديزاين».

وتجسّد الفيلا روح الأناقة الإيطالية، حيث تم بناؤها وفقاً لأحدث الطرق العصرية ومؤثثة بأرقى المفروشات الإيطالية، وتتألف من 5 غرف نوم تضم كلٌ منها حماماً مستقلاً وحجرة ملابس خاصة مجهّزة حسب الطلب بهدف ضمان الخصوصية والرفاهية.

وتم بناء الفيلا على مساحة 9382 قدما مربعا وسط قطع أرض تمتد على مساحة 14.6 ألف قدم مربع، وتضم مكتباً وصالة ألعاب رياضية وغرفة سينما خاصة.


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