24.6 % زيادة متوقعة في تدفق الأثرياء على الإمارات 2025

توقعت «تيراسيل بروبرتيز»، الشركة العاملة في مجال تطوير العقارات الفاخرة، أن تشهد الإمارات زيادة بنسبة 24.6% في تدفق أصحاب الملاءات المالية العالية بحلول عام 2025.

ووفقاً لأوجوال جويل، مدير مجموعة تيراسيل، فإن هذه الزيادة ستسهم في الارتقاء بقطاع العقارات فائقة الفخامة في الإمارات إلى آفاق جديدة.

وشهد عام 2023 انخفاضاً في المعروض من الوحدات الفخمة وفائقة الفخامة المتوفرة ضمن المواقع المتميزة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار لتسجل مستويات قياسية بالنسبة للفلل وشقق البنتهاوس في الإمارات. ووفقاً لتحليلات خبراء القطاع، فإنه يتوجب على المستثمرين الراغبين بالاستثمار في العقارات الفاخرة البحث ضمن المواقع المتميزة، مثل نخلة جميرا وتلال الإمارات وغيرها، حيث من المتوقع أن تشهد الأسعار في هذه المناطق ارتفاعاً بنسبة 5% في العام الجاري.

وتبرز منطقة دبي هيلز بوصفها واحدة من المناطق المميزة التي تشجع على الاستثمار فيها، لا سيما بعد أن حقق مشروع ذا إمبريال الفاخر في شهر ديسمبر الماضي الرقم القياسي لأعلى سعر للقدم المربع في عقار غير مطل على الواجهة البحرية للخليج العربي. كما تسهم هذه المشاريع في تعزيز قطاع العقارات الفاخرة في دبي، والذي يساعد بدوره على تحقيق التوقعات التي تشير إلى توسع سوق العقارات بشكل عام في دبي بنسبة 15% العام الجاري.

وقال أوجوال: «لطالما ارتبط اسم دبي بالفخامة والتميز، وانعكس ذلك من خلال تدفق أصحاب الملاءة المالية العالية في السنوات الماضية. كما ساهم هؤلاء الأفراد بشكل كبير في الاستثمار في المشهد العقاري في دبي، مما أدى إلى انتعاش السوق والاقتصاد بشكل عام في فترة ما بعد جائحة كورونا. ويمكن للمطورين الذين يركزون على الابتكار وضع معايير جديدة ترتقي بمفهوم نمط الحياة الفاخرة، وذلك من خلال التصميم المبتكر والاهتمام بأدق التفاصيل واستخدام التكنولوجيا الحديثة، مما يسهم بشكل رئيسي في تحقيق النجاح الاقتصادي لدولة الإمارات».

وأردف: «حصلت دبي على المركز الخامس عالمياً من حيث أكبر عدد من المنازل التي تم بيع كل منها مقابل 25 مليون دولار أمريكي أو أكثر في عام 2023. ويتوجب على المطورين العقاريين مواصلة تقديم الأفكار الرائدة لاستقطاب نخبة العملاء من جميع أنحاء العالم وترسيخ مكانة دبي بوصفها وجهة رائدة للاستثمار في قطاع العقارات الفاخرة».

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