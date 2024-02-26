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15 مليار دولار حجم الاستثمارات الإماراتية في الأردن

2/26/2024 5:09:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أطلقت جمعية رجال الأعمال الأردنيين، بالتعاون والتنسيق مع رجال أعمال من دولة الإمارات العربية المتحدة ويمثلهم رجل الأعمال عبد الجليل البلوكي“المنصة الأردنية الإماراتية للاستثمار”، لتعزيز الاستثمار الإماراتي في المملكة.
والمنصة التي أطلقت خلال أعمال ملتقى رجال الأعمال الأردني-الإماراتي الذي نظمته الجمعية مساء أمس الأحد، هي منصة تفاعلية تمارس نشاطها عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع وتجمع رجال الأعمال من البلدين بشكل دوري لطرح الفرص الاستثمارية في المملكة وتوفير مقومات ومسرعات نجاح الشراكة الاستثمارية فيها.
وأكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف أن الاستثمارات والمستثمرين الإماراتيين في المملكة يحظون باهتمام وتقدير من مختلف الجهات، ويتم التعامل معهم كشركاء أساسيين، موضحة أن حجم الاستثمارات الإماراتية بالمملكة يبلغ 15 مليار دولار موزعة على قطاعات حيوية كالسياحة والصناعة والطاقة والتعدين والبنية التحتية وغيرها.
وشددت السقاف على أن وزارة الاستثمار على استعداد تام لتوفير كل الدعم للمستثمرين الإماراتيين بالأردن وتقديم كل التسهيلات الممكنة لهم لمساعدتهم في رحلتهم الاستثمارية لدى المملكة.
وأضافت أن جميع الاستثمارات المقامة في الأردن تتمتع بالمعاملة العادلة والمنصفة، فقانون البيئة الاستثمارية الجديد كفل للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنح للمستثمر المحلي، وأن البنية التشريعية في المملكة ثابتة تضمن رؤية واضحة للمستثمرين، وتقدم العديد من المزايا والحوافز الاستثمارية المنافسة.
وأضافت أن الأردن مليء بالنقاط المضيئة والاستثمارات التي حققت نجاحات كبيرة مستفيدة من الفرص التي توفرها المملكة في القطاعات ذات القيمة المضافة، مبينة أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة وعددها 36 فرصة استثمارية ذات قيمة مضافة عالية وبحجم استثمار 1.4 مليار دولار.
ولفتت الى عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة وذات الأولوية والتي يمكن التعرف على مزايا الاستثمار بها بواقع 17 قطاعا، وأهم الإمكانات والمحفزات التي يمتلكها الأردن والتي جعلت منه مركزاً جاذباً للاستثمار في الإقليم، مشيرة إلى أنه يمكن الاطلاع على هذه الفرص من خلال منصة استثمر في الأردن (invest).
وتطرقت وزيرة الاستثمار إلى أهم الإصلاحات التي انتهجتها المملكة والتي تتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033 بهدف زيادة تنافسية بيئة الأعمال والاستثمار، ولاسيما في المجالات التشريعية والتنظيمية والمؤسسية.
وعرضت السقاف لأهم الفرص الاستثمارية في العديد من القطاعات الاقتصادية، والعوامل الجاذبة التي تساعد على تمكين الاستثمارات وديمومتها، وآليات عمل وزارة الاستثمار وخططها الهادفة إلى تسهيل بيئة الأعمال في المملكة.













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