هيئة الأسرى: تضييق الخناق على أسرى نفحة بوتيرة متصاعدة

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN-نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها الصادر اليوم الاثنين، تفاصيل دقيقة حول وضع سجن نفحة، و العقوبات الانتقامية المفروضة عليه منذ البدء بالحرب على قطاع غزة يوم ال 07/10/2023، والتي سارت بوتيرة متصاعدة حتى يومنا هذا.

و قال محامي الهيئة بعد زيارته لعدد من الأسرى القابعين في نفحة أن الأوضاع صعبة للغاية، حيث لا يزال الأسرى معزولين عن العالم الخارجي، و محرومين من ادنى مقومات الحياة البشرية، و في هذا السياق نوضح ما يلي :



تتعامل ادارة السجون مع الأسرى بشكل سادي، حيث يتعرضون بشكل مستمر للتفتيشات والضرب والاهانات، كما يتم إجبارهم على الركوع عند العدد ووجهم الى الحائط.

كما

يتواجد بكل غرفة 14 اسير كحد أدنى، ينام نصفهم على الارض، حيث لا تتوفر أسرة و حرامات كافية ، بالاضافة إلى أن الفورة ممنوعة، ووقت الاستحمام قصير و بمياه باردة، ومن يتأخر يعاقب وتم سحب كافة الاجهزة الكهربائية و الاغراض الخاصة بالأسرى.

واستكمالاً للسياسة العقابية التنكيلية المتعبة فقد أغلق الاحتلال الكانتين،

ويتم تقديم طعام سيء كما و نوعا، غالبا ما يكون بارد و رائحته كريهة، مما أدى إلى إصابة معظم الأسرى بالإمساك والتلبكات المعوية. إلى جانب هبوط أوزان الاسرى بشكل مخيف، فكثيراً منهم فقدوا من 20-30 كيلو من أوزانهم.



و شبابيك الغرف تبقى مفتوحة بشكل دائم، فهي عبارة عن شبك حديدي، مما يجعل الجو شديد البرودة، كما تغرق الغرف بالمياه في حال سقطت الأمطار،و يتم فرض غرامات باهظة على الأسرى و خصم قيمتها من أموال الكانتين الخاصة بهم.

9 هناك نقص حاد بالملابس، فلا يسمح للأسير إلا باللباس الذي يرتديه، و غيار واحد إضافي فقط يرتديه عندما يغسل ملابسه بالاضافة لحرمان الاسرى من زيارات الأهل أو التواصل معهم عبر الهاتف.

ويتعرض الأسرى للتنكيل والضرب من قبل قبل قوات " النحشون"، عند نقلهم من سجن لآخر.

و بالرغم من كل ما سبق، إلا أن معنويات الأسرى مرتفعة، و الأوضاع الداخلية بينهم في السجون ممتازة، فالعلاقات مبنية على الاحترام و التكاتف و الحس الوطني