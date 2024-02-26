إعلام عبري: خلاف بين إيران وحزب الله بسبب نقص السلاح

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- كشفت قناة "كان 11" العبرية، الليلة الماضية، عن خلافٍ نشب بين طهران و حزب الله اللبناني، على خلفيّة نتائج التصعيد الراهن مع إسرائيل، ونقص إمدادات السلاح.

القناة زعمت أن حزب الله المدعوم

من إيران تنظر إلى أن شحنات السلاح الواردة من طهران لا تفي بمتطلباتها، وفي الوقت ذاته تنظر إيران إلى الموقف الراهن بين حزب الله وإسرائيل، وتريد من ذراعها في جنوب لبنان "إنجازات"، وفق وصف القناة العبرية.

وتابعت أن حجم الخسائر التي نزلت بما وصفتها بـ"ثروات حزب الله"، في إشارة إلى الخسائر البشرية والمعدات، هو الذي تسبّب في انتقادات من جانب طهران، في وقت كانت تريد أن تدخّر تلك الموارد لليوم المناسب، ومن ذلك لمواجهة حرب شاملة محتملة مع إسرائيل.

علاقات إستراتيجية

وعلى الرغم من ذلك، أوضحت القناة، أن العلاقات الإستراتيجية بين الجانبين تبقى قوية، لكن التوتر الدفين، يتعلّق بالتصعيد الذي بادر به حزب الله اللباني مع إسرائيل عقب انطلاق حرب "السيوف الحديدية" قبل أربعة أشهر، والذي يبدو أنه لا يحقق النتائج المرجوة.

وادعت "كان 11" أيضًا على لسان محلّلها روعي كايس، أن ثمة انتقادات صادرة من داخل "فيلق القدس"، ذراع العمليات الخارجية للحرس الثوري الإيراني، ضد قادة "حزب الله" والأداء خلال موجة التصعيد الراهن، الذي لم يحقق إنجازات.

ولفتت إلى أن "ثروات" كانت قد أُرسلت من إيران إلى حزب الله؛ ما يعني أسلحة وذخائر، تعرّضت للدمار خلال الهجمات الإسرائيلية، وأن تلك النقطة تقف على رأس أسباب الانتقادات الصادرة من طهران ضد

حزب الله.

وأضافت أن إيران كانت ترغب في الحفاظ على تلك الموارد تحسبًا لحرب شاملة مع إسرائيل، وهي حرب لا ترغب فيها في الوقت الراهن، ولكنها قد تندلع.

قلة الأسلحة

في المقابل، تزعم القناة أن انتقادات حزب الله ضد إيران تنبع من كميات السلاح الضئيلة التي ترسلها طهران، على الرغم من أن الأخيرة تواصل إرسال شحنات السلاح، وكانت قد حاولت زيادة وتيرة عمليات التهريب أخيرًا.

واقتبست عن هاشم صفي الدين، رئيس المجلس التنفيذي حزب الله في لبنان، وهو أحد أقارب عائلة الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، الذي كان صرّح بأنه "عقب حرب غزة فإن حاجة الحزب للسلاح، ولا سيما المتطور، أصبحت متزايدة".

وكان صفي الدين قد ذكر بعد قرابة شهر ونصف الشهر من الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة، بأن "الذي شاهدناه في غزة أثبت أهمية سلاح المقاومة في لبنان"، وقال أيضًا: "كلّما كان سلاح المقاومة قادرًا على إصابة إسرائيل بدقة، فإن ذلك يعني أن هذا السلاح يحمي لبنان من الاعتداءات".

ونبّهت القناة إلى تقارير تحدّثت عن طلب إيراني من أذرعها بالمنطقة لإبداء نوع من ضبط النفس تجاه القوات الأمريكية بالمنطقة، وأنه على الرغم من لغة الخطاب الإيرانية الحادة، إلا أنه عقب الهجمات الأمريكية على اليمن والعراق وسوريا، طالبت قيادات في طهران التحلّي بالحذر.

المصدر: إرم نيوز