ابنة نجيب محفوظ تهدي مكتبته الخاصة إلى مكتبة الإسكندرية (صور)

MENAFN - Amman Net) أعلنت مكتبة الإسكندرية أمس الأحد، أن أم كلثوم، ابنة الأديب المصري الحاصل على جائزة نوبل في الأدب أهدت مكتبته الخاصة للمكتبة الضخمة المطلة على البحر المتوسط تمهيدا لإتاحة إرث الكاتب الراحل للباحثين والدارسين والمهتمين بالشأن الأدبي.

وقالت أم كلثوم إنها قد اتخذت قرارها بإقدامها على إهداء المكتبة الخاصة بوالدها الراحل إلى مكتبة الإسكندرية بعد أن زارت مقر المكتبة ورأت كيف يتم التعامل مع الكتب بأسلوب احترافي.

وأضافت أن هذه الخطوة تأتى في إطار حرصها على إتاحة تراث نجيب محفوظ لكل قرائه من كافة الأعمار.

وتضم المكتبة قرابة الـ1500 كتاب، تضم أعماله الروائية وكتب وقواميس وموسوعات بعدة لغات اقتناها أديب نوبل، أو أُهديت إليه.

وعلق أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية في بيان بأن "مقتنيات المكتبة تكتسب أهميتها الحقيقية من كونها مكتبة نجيب محفوظ الخاصة، حيث إن بعض الكتب تحمل توقيعه الخاص، أو توقيعات مَن قاموا بإهدائه أعمالهم من كبار الأدباء والمفكرين في مصر والعالم، إضافة إلى شهادات ووثائق وصور شخصية، وحتى شرائط فيديو لأعمال روائية استندت إلى رواياته وكتاباته"، وأضاف زايد في حديثه الصحفي أن "عظمة أدب نجيب محفوظ تتبدى في أن أعماله تجعلنا أكثر وعيًا بالتاريخ، وبأنفسنا، وبهويتنا المصرية، حيث إنه لم يكن مجرد روائي فقط، بل كان فيلسوفًا، نلمس ذلك متناثرًا في أعماله، ونراه جلِيًّا وواضحًا في كتابه البديع أصداء السيرة الذاتية".

يذكر أن الروائي نجيب محفوظ المولود في حي الجمالية في القاهرة القديمة قد نال جائزة نوبل في الأدب عام 1988، وتوفي في القاهرة عام 2006 عن عمر ناهز الـ94 عاما.

وتضم مكتبة الإسكندرية، التي أعادت مصر إحياءها عام 2002 في موقع قريب من الذي كانت فيه المكتبة الشهيرة تاريخيا، عشرات المكتبات الخاصة لبعض من الساسة والمفكرين والأدباء أمثال الأمين العام السابق للأمم المتحدة بطرس بطرس غالي والصحافي الراحل محمد حسنين هيكل والفقيه القانوني عبد الرزاق السنهوري.



