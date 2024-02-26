موقع إسرائيلي: الجسر البري كذبة اسرائيلية لترويج التطبيع في المنطقة

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موقع إسرائيلي: الجسر البري كذبة اسرائيلية لترويج التطبيع في المنطقة 02/26/2024 - 11:55 عمان ن
قال موقع "mondoweiss " الاسرائيلي في تقرير له إن "اسرائيل تكذب فيما يتعلق بوجود جسر بري من دول خليجية مرورا في الأردن بهدف ترويج فكرة التطبيع مستقبلا في المنطقة.
وقال الموقع إن "التحقيق السريع في الشركات التي يفترض أنها مسؤولة عن تسهيل هذا "الجسر البري" يدعو إلى التساؤل حول ما إذا كان موجودا بالفعل في المقام الأول. وعلى الرغم من الادعاءات الإسرائيلية، إلا أن هناك القليل من الأدلة التي تثبت وجود "جسر بري" فعال بين إسرائيل والأردن والخليج. ومع ذلك، فإن أسباب استمرار هذه الادعاءات تتعلق أكثر برغبة إسرائيل في تعزيز تطبيعها مع المنطقة بعد الحرب على المدى الطويل، مع تهدئة المستثمرين والمستهلكين في إسرائيل على المدى القصير وإحباط الانهيار الاقتصادي الإسرائيلي. علاوة على ذلك، تستخدم إسرائيل هذا الادعاء لتقويض الموقف الفلسطيني في المفاوضات الجارية بشأن إنهاء حرب الإبادة الجماعية".
وحسب ما كشف الموقع الإسرائيلي اليساري "تعود قصة الجسر البري المزعوم إلى شركة تكنولوجيا إسرائيلية فاشلة تدعى
Trucknet ، والتي توفر منصة رقمية لتحسين الشحنات - وبعبارة أخرى، شركة بيانات، وليست شركة شحن. وفي 5 ديسمبر 2023، أصدرت الشركة بيانًا صحفيًا يفيد باتفاقية مبدئية للتعاون مع شركة مقرها الإمارات العربية المتحدة تدعى Puretrans، يُزعم أنها تعمل بالتعاون مع موانئ دبي ومتخصصة في الخدمات اللوجستية والشحن ووساطة النقل".
مضيفا الادعاءات المتعلقة بأنشطة الشركة وهمية. ولكن على الرغم من عدم وجود دليل قاطع على وجود جسر بري، فقد تم تداول القصة على نطاق واسع من قبل النشطاء المؤيدين لفلسطين كدليل على تواطؤ الإمارات العربية المتحدة في الحرب من خلال تقديم شريان حياة لإسرائيل بينما تكافح لاستخدام البحر الأحمر لاستيراد الضروريات. عناصر من آسيا. ولم تدل الإمارات بأي تعليق ردا على هذه الادعاءات. ونفى مسؤولون أردنيون وجود مثل هذا الجسر البري، لكنهم لم ينفوا وجود بعض التبادلات التجارية بين الأردن وإسرائيل، بموجب اتفاقيات اقتصادية وسياسية سابقة. وعلى الرغم من الأدلة الضئيلة، فإن رد الفعل الواسع على الأخبار غير الدقيقة استحوذ على اهتمام المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين.
عرض توضيحي للمنصة بواسطة TRUCKNET.
وكجزء من الاتفاقية، "وافقت" الشركتان ظاهريًا على التعاون حتى يتمكن شاحنو البضائع ومقدمو خدمات النقل من استخدام منصة Trucknet لتحسين النقل بين موانئ دبي وحيفا. وسيشمل ذلك أتمتة نقل البضائع وتوفير تتبع في الوقت الفعلي للشاحنات وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون وحالة الشحنات. لكن ادعاءات الشركة لا تضيف ما يصل.
تظهر العديد من التفاصيل عند التحقيق في البيان الصحفي العبري الأصلي لشركة Trucknet والظروف المحيطة بشركة Puretrans، الشريك الإماراتي المزعوم لـ Trucknet، والتي توضح أن هذه الشركات لا تشارك في أي شحن.* علاوة على ذلك، لا توجد أنشطة تجارية لشركة إماراتية تحت اسم Puretrans .
تظهر العديد من التفاصيل عند التحقيق في البيان الصحفي العبري الأصلي لشركة Trucknet والظروف المحيطة بشركة Puretrans، الشريك الإماراتي المزعوم لـ Trucknet، والتي توضح أن هذه الشركات لا تشارك في أي شحن.* علاوة على ذلك، لا توجد أنشطة تجارية لشركة إماراتية تحت اسم Puretrans .
بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن Trucknet متورطة في التلاعب المالي بأسهمها، وهو ما يبدو حافزًا لتقديم المطالبة. وقبل يوم واحد من الإعلان، كان سعر سهم الشركة 127 شيكل. وبحلول 18 كانون الأول (ديسمبر)، تضاعف السعر ليصل إلى 256 شيكلًا. وقد عاد السعر منذ ذلك الحين إلى النطاق السعري الذي تم الإعلان عنه مسبقًا، وهو 159 شيكلًا. إذا كانت الشركة تحقق إيرادات إضافية بسبب زيادة النشاط التجاري نتيجة الجسر الأرضي، فلن ينخفض سعر السهم بشدة. وبدلا من ذلك، كان السعر سيرتفع ليعكس المكاسب المالية الجديدة
سعر سهم TRUCKNET من خلال تمويل ياهو
بمعنى آخر، يبدو أن الادعاءات المتعلقة بأنشطة الشركة وهمية. ولكن على الرغم من عدم وجود دليل قاطع على وجود جسر بري، فقد تم تداول القصة على نطاق واسع من قبل النشطاء المؤيدين لفلسطين كدليل على تواطؤ الإمارات العربية المتحدة في الحرب من خلال تقديم شريان حياة لإسرائيل بينما تكافح لاستخدام البحر الأحمر لاستيراد الضروريات. عناصر من آسيا. ولم تدل الإمارات بأي تعليق ردا على هذه الادعاءات. ونفى مسؤولون أردنيون وجود مثل هذا الجسر البري، لكنهم لم ينفوا وجود بعض التبادلات التجارية بين الأردن وإسرائيل، بموجب اتفاقيات اقتصادية وسياسية سابقة. وعلى الرغم من الأدلة الضئيلة، فإن رد الفعل الواسع على الأخبار غير الدقيقة استحوذ على اهتمام المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين. حكومة إسرائيلية محاصرة واختراع Puretrans
سعت وزيرة المواصلات الإسرائيلية، ميري ريجيف، إلى الاستفادة من ذعر النشطاء المؤيدين لفلسطين لإضفاء المزيد من الشرعية على حكومتها، حيث تتهم بشكل متزايد بإلحاق الضرر بالاقتصاد الإسرائيلي، ورغبتها في تقويض الفعالية النفسية للحصار اليمني على اليمن. البحر الأحمر. في 22 كانون الثاني (يناير) 2024،
نشرت ريجيف على موقع X تدعي أنه تم إنشاء فريق لتمكين النقل البري للبضائع من أبو ظبي إلى إسرائيل. وفي 13 فبراير، نشرت
منشورًا آخر خلال زيارة للهند تظهر فيه أرصفة الشحن المزعومة للبضائع المشحونة إلى إسرائيل عبر الجسر البري المزعوم.
ما فشل ريجيف في ذكره هو أن الحصار اليمني المفروض على إسرائيل يغطي بالفعل بحر العرب، مما يعني أن أي سفينة متجهة إلى إسرائيل من الهند، حتى قبل أن تستخدم الجسر البري المفترض، سيتم ضربها كما لو كانت تمر عبر البحر الأحمر. وقد تعرضت سفينة
متجهة إلى الهند للقصف في وقت سابق من هذا الشهر من قبل القوات المسلحة اليمنية، مما يدل على قدرتها على منع أي جسر بري قد تدعمه الهند من خلال السفن المتجهة إلى الإمارات العربية المتحدة.
وقبل إعلان الوزير عن نواياه بشأن إضفاء الطابع الرسمي على الجسر البري، لم يكن هناك أي دليل على وجود شركة إماراتية تدعى Puretrans. تم إنشاء موقع إلكتروني للشركة تحت النطاق“puretrans”. تدرج صفحة الاتصال الموجودة على الموقع "[email protected] " كبريد إلكتروني للشركة. يظهر موقع الشركة الأم أنه تم إنشاؤها في تل أبيب. ويزعم الموقع أن الشركة تقدم خدمة“الشحن الكهربائي” عبر منطقة الشرق الأوسط، على الرغم من عدم وجود التقنيات ذات الصلة بعد، ولم يتم تقديم أي دليل داعم لإظهار السفن أو المركبات الكهربائية التي يُزعم استخدامها في هذه العملية المستقبلية.
بالإضافة إلى ذلك، تم أيضًا إنشاء شركة أخرى مرتبطة بالمجموعة، Puretech، في إسرائيل، ومؤسسها
عبدو قاسم ، مواطن إسرائيلي مقيم في حيفا. وشريكته
نادين روحانا إسرائيلية أيضًا.
مجتمعة، تشير المعلومات المتوفرة على Puretrans إلى أن إسرائيل اخترعت شركة مزيفة في الإمارات العربية المتحدة أثناء اختلاق رواية تستند إلى معلومات غير دقيقة عن عمد لخلق انطباع خاطئ بأن مثل هذا الجسر البري ليس مجرد احتمال ولكنه موجود بالفعل.
ومع ذلك، قد تكون هناك بعض حركة الشاحنات ذات الحجم المنخفض لاختبار جسر بري محتمل في المستقبل، ولكن مثل هذه الحركة لن تشكل حتى برنامجًا تجريبيًا، ناهيك عن جسر بري متبجح.
المزايا النظرية لـ "الجسر البري"
يعتقد معظم الناس أن فكرة الجسر البري هي نتيجة لهذه الحرب. ليس. إنها في الواقع جزء من الممرات الاقتصادية بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC)، والتي أعلنت عنها الولايات المتحدة وحلفاؤها العام الماضي خلال اجتماع مجموعة العشرين في سبتمبر. إن IMEC عبارة عن ممرات اقتصادية مخططة تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية للشركاء من خلال تعزيز الاتصال والتكامل الاقتصادي من خلال السكك الحديدية والطاقة النظيفة وخطوط أنابيب البيانات بين آسيا والخليج العربي وأوروبا. وعلى وجه التحديد، من المفترض أن يربط اليونان بالهند عبر جسر بري يعبر الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن وإسرائيل، مع تشغيل موانئ دبي وحيفا كمراكز للشحن البحري. وقد استخدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رؤية IMEC خلال خطابه في الأمم المتحدة في سبتمبر 2023، والتي قدمها بصريًا على أنها خريطة "الشرق الأوسط الجديد" التي سيتم محو فلسطين منها.
الأردن واحتمالات الحصار البري
مقاطع الفيديو المنشورة على الإنترنت والتي تظهر الشاحنات القادمة إلى إسرائيل من الأردن ليست مرتبطة فعليًا بالجسر البري المزعوم مع الخليج. بل إن ذلك يحدث بسبب اتفاقيات السلام القائمة التي يعود تاريخها إلى عام 1994. وفي عام 2021، بلغت التجارة بين الأردن وإسرائيل 430 مليون دولار، بحسب مرصد التعقيد الاقتصادي، وشملت المعروضات والسيارات والمنتجات البتروكيماوية والمواد الغذائية والزراعية. المنتجات وإمدادات الطاقة. ونظراً للحصار البحري، ربما زاد حجم هذا النشاط التجاري، مما أدى إلى تصور "جسر بري" جديد ومختلف نوعياً. ومع ذلك، فإن هذه الحركة التجارية موجودة بالفعل منذ عقود، وحتى حجم التجارة المتزايد مع الأردن لا يمكن أن يعوض الخسائر الناجمة عن الحصار البحري.
وبموجب الاتفاقية، لا يُسمح للأردن قانونًا بحظر الصادرات من الأردن إلى إسرائيل أو المخاطرة بخلاف ذلك بخرق معاهدة السلام وتصبح طرفًا في الحروب الحالية والمستقبلية مع إسرائيل. وعلى الرغم من الموقف الرسمي للدولة، خرج العديد من الأردنيين إلى الشوارع للمطالبة بوقف الإمدادات إلى إسرائيل وقطع التجارة. وهذه ليست ظاهرة جديدة في الأردن. وسبق أن احتج الأردنيون على إمدادات الغاز من إسرائيل وطالبوا بتقليصها. لكن الاحتجاجات هذه المرة مدفوعة بالرغبة في تقويض قدرة إسرائيل على الاستمرار في الإبادة الجماعية في غزة. ينظر الأردنيون إلى التجارة الحالية على أنها تواطؤ في الحرب.
ومع تزايد مطالب المحتجين الأردنيين بفرض حصار بري سعياً إلى تعطيل آلة الحرب الإسرائيلية، فإن إسرائيل لا تروج بنشاط لفكرة الجسر البري من نفس الحدود فحسب، بل إنها تتظاهر بأنها موجودة بالفعل. ويبقى السؤال: لماذا تستثمر إسرائيل إلى هذا الحد في الحفاظ على هذه التمثيلية؟
تكمن الإجابة في حملة الحرب النفسية التي تشنها إسرائيل، والتي لا تشنها ضد الشعب الفلسطيني فحسب، بل ضد مواطنيها أيضًا من أجل رفع الروح المعنوية ودعم المجهود الحربي. ويفرض الحصار البحري حاليا تكلفة اقتصادية باهظة من خلال الضغوط التضخمية، التي أدت بدورها إلى تخويف الشركات، وتقليص الاستثمارات، وتغيير أنماط إنفاق المستهلكين. ومن الممكن أن يتطور هذا الوضع غير المستقر بسهولة إلى أزمة اقتصادية مع استمرار الأسعار في الارتفاع بشكل كبير وبقاء سلاسل التوريد الإسرائيلية غير موثوقة. وفي خضم حالة الذعر، قد تشهد إسرائيل هروب المستثمرين، وقد تتبعها اضطرابات مدنية، والتي تفاقمت بالفعل بسبب الخلاف السياسي العميق في المجتمع الإسرائيلي فيما يتعلق بحكومة نتنياهو الحالية.
في مثل هذا السيناريو، حتى القصة المزيفة حول الجسر البري قد تساعد في تهدئة المستهلكين والشركات الإسرائيلية على أمل تغيير سلوكهم. وما يعنيه هذا في جوهره هو أن ما يسمى "الجسر البري" هو عبارة عن عملية نفسية إسرائيلية تهدف إلى منع الانهيار الاقتصادي والمالي، والذي يمكن أن يصبح بسهولة نبوءة ذاتية التحقق.
والمشكلة الأكبر بكثير لا تكمن في الجسر البري، بل في الاتفاقية التجارية القائمة بالفعل مع الأردن. وفي حين استخدمت إسرائيل قصة الجسر البري كوسيلة لتعزيز اقتصادها وتعزيز احتمالات إنشاء ممر بري فعلي في المستقبل، فإن نقطة الاختناق الرئيسية في مثل هذا الممر المرتقب هي الأردن. لدى الأردن كتلة حرجة من المواطنين الفلسطينيين، ومع ذلك فهو الدولة الوحيدة التي يمكن أن يمر عبرها هذا الممر بشكل عملي. ولذلك، يجب على النشطاء المؤيدين لفلسطين في الأردن تركيز جهودهم على قطع الاتفاقية التجارية الطويلة الأمد بين الأردن وإسرائيل، الأمر الذي قد يحبط أي ممر اقتصادي محتمل في المستقبل بينما يشدد الخناق على إسرائيل في الوقت الحاضر بينما تواصل حرب الإبادة الجماعية.
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