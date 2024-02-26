موقع إسرائيلي: الجسر البري كذبة اسرائيلية لترويج التطبيع في المنطقة 02/26/2024 - 11:55 عمان ن

قال موقع "mondoweiss " الاسرائيلي في تقرير له إن "اسرائيل تكذب فيما يتعلق بوجود جسر بري من دول خليجية مرورا في الأردن بهدف ترويج فكرة التطبيع مستقبلا في المنطقة.





وقال الموقع إن "التحقيق السريع في الشركات التي يفترض أنها مسؤولة عن تسهيل هذا "الجسر البري" يدعو إلى التساؤل حول ما إذا كان موجودا بالفعل في المقام الأول. وعلى الرغم من الادعاءات الإسرائيلية، إلا أن هناك القليل من الأدلة التي تثبت وجود "جسر بري" فعال بين إسرائيل والأردن والخليج. ومع ذلك، فإن أسباب استمرار هذه الادعاءات تتعلق أكثر برغبة إسرائيل في تعزيز تطبيعها مع المنطقة بعد الحرب على المدى الطويل، مع تهدئة المستثمرين والمستهلكين في إسرائيل على المدى القصير وإحباط الانهيار الاقتصادي الإسرائيلي. علاوة على ذلك، تستخدم إسرائيل هذا الادعاء لتقويض الموقف الفلسطيني في المفاوضات الجارية بشأن إنهاء حرب الإبادة الجماعية".





وحسب ما كشف الموقع الإسرائيلي اليساري "تعود قصة الجسر البري المزعوم إلى شركة تكنولوجيا إسرائيلية فاشلة تدعى

Trucknet ، والتي توفر منصة رقمية لتحسين الشحنات - وبعبارة أخرى، شركة بيانات، وليست شركة شحن. وفي 5 ديسمبر 2023، أصدرت الشركة بيانًا صحفيًا يفيد باتفاقية مبدئية للتعاون مع شركة مقرها الإمارات العربية المتحدة تدعى Puretrans، يُزعم أنها تعمل بالتعاون مع موانئ دبي ومتخصصة في الخدمات اللوجستية والشحن ووساطة النقل".







مضيفا الادعاءات المتعلقة بأنشطة الشركة وهمية. ولكن على الرغم من عدم وجود دليل قاطع على وجود جسر بري، فقد تم تداول القصة على نطاق واسع من قبل النشطاء المؤيدين لفلسطين كدليل على تواطؤ الإمارات العربية المتحدة في الحرب من خلال تقديم شريان حياة لإسرائيل بينما تكافح لاستخدام البحر الأحمر لاستيراد الضروريات. عناصر من آسيا. ولم تدل الإمارات بأي تعليق ردا على هذه الادعاءات. ونفى مسؤولون أردنيون وجود مثل هذا الجسر البري، لكنهم لم ينفوا وجود بعض التبادلات التجارية بين الأردن وإسرائيل، بموجب اتفاقيات اقتصادية وسياسية سابقة. وعلى الرغم من الأدلة الضئيلة، فإن رد الفعل الواسع على الأخبار غير الدقيقة استحوذ على اهتمام المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين.





عرض توضيحي للمنصة بواسطة TRUCKNET.





وكجزء من الاتفاقية، "وافقت" الشركتان ظاهريًا على التعاون حتى يتمكن شاحنو البضائع ومقدمو خدمات النقل من استخدام منصة Trucknet لتحسين النقل بين موانئ دبي وحيفا. وسيشمل ذلك أتمتة نقل البضائع وتوفير تتبع في الوقت الفعلي للشاحنات وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون وحالة الشحنات. لكن ادعاءات الشركة لا تضيف ما يصل.

تظهر العديد من التفاصيل عند التحقيق في البيان الصحفي العبري الأصلي لشركة Trucknet والظروف المحيطة بشركة Puretrans، الشريك الإماراتي المزعوم لـ Trucknet، والتي توضح أن هذه الشركات لا تشارك في أي شحن.* علاوة على ذلك، لا توجد أنشطة تجارية لشركة إماراتية تحت اسم Puretrans .





تظهر العديد من التفاصيل عند التحقيق في البيان الصحفي العبري الأصلي لشركة Trucknet والظروف المحيطة بشركة Puretrans، الشريك الإماراتي المزعوم لـ Trucknet، والتي توضح أن هذه الشركات لا تشارك في أي شحن.* علاوة على ذلك، لا توجد أنشطة تجارية لشركة إماراتية تحت اسم Puretrans .



بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن Trucknet متورطة في التلاعب المالي بأسهمها، وهو ما يبدو حافزًا لتقديم المطالبة. وقبل يوم واحد من الإعلان، كان سعر سهم الشركة 127 شيكل. وبحلول 18 كانون الأول (ديسمبر)، تضاعف السعر ليصل إلى 256 شيكلًا. وقد عاد السعر منذ ذلك الحين إلى النطاق السعري الذي تم الإعلان عنه مسبقًا، وهو 159 شيكلًا. إذا كانت الشركة تحقق إيرادات إضافية بسبب زيادة النشاط التجاري نتيجة الجسر الأرضي، فلن ينخفض ​​سعر السهم بشدة. وبدلا من ذلك، كان السعر سيرتفع ليعكس المكاسب المالية الجديدة









سعر سهم TRUCKNET من خلال تمويل ياهو

بمعنى آخر، يبدو أن الادعاءات المتعلقة بأنشطة الشركة وهمية. ولكن على الرغم من عدم وجود دليل قاطع على وجود جسر بري، فقد تم تداول القصة على نطاق واسع من قبل النشطاء المؤيدين لفلسطين كدليل على تواطؤ الإمارات العربية المتحدة في الحرب من خلال تقديم شريان حياة لإسرائيل بينما تكافح لاستخدام البحر الأحمر لاستيراد الضروريات. عناصر من آسيا. ولم تدل الإمارات بأي تعليق ردا على هذه الادعاءات. ونفى مسؤولون أردنيون وجود مثل هذا الجسر البري، لكنهم لم ينفوا وجود بعض التبادلات التجارية بين الأردن وإسرائيل، بموجب اتفاقيات اقتصادية وسياسية سابقة. وعلى الرغم من الأدلة الضئيلة، فإن رد الفعل الواسع على الأخبار غير الدقيقة استحوذ على اهتمام المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين.

سعت وزيرة المواصلات الإسرائيلية، ميري ريجيف، إلى الاستفادة من ذعر النشطاء المؤيدين لفلسطين لإضفاء المزيد من الشرعية على حكومتها، حيث تتهم بشكل متزايد بإلحاق الضرر بالاقتصاد الإسرائيلي، ورغبتها في تقويض الفعالية النفسية للحصار اليمني على اليمن. البحر الأحمر. في 22 كانون الثاني (يناير) 2024،

نشرت ريجيف على موقع X تدعي أنه تم إنشاء فريق لتمكين النقل البري للبضائع من أبو ظبي إلى إسرائيل. وفي 13 فبراير، نشرت

منشورًا آخر خلال زيارة للهند تظهر فيه أرصفة الشحن المزعومة للبضائع المشحونة إلى إسرائيل عبر الجسر البري المزعوم.

ما فشل ريجيف في ذكره هو أن الحصار اليمني المفروض على إسرائيل يغطي بالفعل بحر العرب، مما يعني أن أي سفينة متجهة إلى إسرائيل من الهند، حتى قبل أن تستخدم الجسر البري المفترض، سيتم ضربها كما لو كانت تمر عبر البحر الأحمر. وقد تعرضت سفينة

متجهة إلى الهند للقصف في وقت سابق من هذا الشهر من قبل القوات المسلحة اليمنية، مما يدل على قدرتها على منع أي جسر بري قد تدعمه الهند من خلال السفن المتجهة إلى الإمارات العربية المتحدة.



وقبل إعلان الوزير عن نواياه بشأن إضفاء الطابع الرسمي على الجسر البري، لم يكن هناك أي دليل على وجود شركة إماراتية تدعى Puretrans. تم إنشاء موقع إلكتروني للشركة تحت النطاق“puretrans”. تدرج صفحة الاتصال الموجودة على الموقع "[email protected] " كبريد إلكتروني للشركة. يظهر موقع الشركة الأم أنه تم إنشاؤها في تل أبيب. ويزعم الموقع أن الشركة تقدم خدمة“الشحن الكهربائي” عبر منطقة الشرق الأوسط، على الرغم من عدم وجود التقنيات ذات الصلة بعد، ولم يتم تقديم أي دليل داعم لإظهار السفن أو المركبات الكهربائية التي يُزعم استخدامها في هذه العملية المستقبلية.



بالإضافة إلى ذلك، تم أيضًا إنشاء شركة أخرى مرتبطة بالمجموعة، Puretech، في إسرائيل، ومؤسسها

عبدو قاسم ، مواطن إسرائيلي مقيم في حيفا. وشريكته

نادين روحانا إسرائيلية أيضًا.



مجتمعة، تشير المعلومات المتوفرة على Puretrans إلى أن إسرائيل اخترعت شركة مزيفة في الإمارات العربية المتحدة أثناء اختلاق رواية تستند إلى معلومات غير دقيقة عن عمد لخلق انطباع خاطئ بأن مثل هذا الجسر البري ليس مجرد احتمال ولكنه موجود بالفعل.



ومع ذلك، قد تكون هناك بعض حركة الشاحنات ذات الحجم المنخفض لاختبار جسر بري محتمل في المستقبل، ولكن مثل هذه الحركة لن تشكل حتى برنامجًا تجريبيًا، ناهيك عن جسر بري متبجح.

المزايا النظرية لـ "الجسر البري"

يعتقد معظم الناس أن فكرة الجسر البري هي نتيجة لهذه الحرب. ليس. إنها في الواقع جزء من الممرات الاقتصادية بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC)، والتي أعلنت عنها الولايات المتحدة وحلفاؤها العام الماضي خلال اجتماع مجموعة العشرين في سبتمبر. إن IMEC عبارة عن ممرات اقتصادية مخططة تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية للشركاء من خلال تعزيز الاتصال والتكامل الاقتصادي من خلال السكك الحديدية والطاقة النظيفة وخطوط أنابيب البيانات بين آسيا والخليج العربي وأوروبا. وعلى وجه التحديد، من المفترض أن يربط اليونان بالهند عبر جسر بري يعبر الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن وإسرائيل، مع تشغيل موانئ دبي وحيفا كمراكز للشحن البحري. وقد استخدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رؤية IMEC خلال خطابه في الأمم المتحدة في سبتمبر 2023، والتي قدمها بصريًا على أنها خريطة "الشرق الأوسط الجديد" التي سيتم محو فلسطين منها.





الأردن واحتمالات الحصار البري

مقاطع الفيديو المنشورة على الإنترنت والتي تظهر الشاحنات القادمة إلى إسرائيل من الأردن ليست مرتبطة فعليًا بالجسر البري المزعوم مع الخليج. بل إن ذلك يحدث بسبب اتفاقيات السلام القائمة التي يعود تاريخها إلى عام 1994. وفي عام 2021، بلغت التجارة بين الأردن وإسرائيل 430 مليون دولار، بحسب مرصد التعقيد الاقتصادي، وشملت المعروضات والسيارات والمنتجات البتروكيماوية والمواد الغذائية والزراعية. المنتجات وإمدادات الطاقة. ونظراً للحصار البحري، ربما زاد حجم هذا النشاط التجاري، مما أدى إلى تصور "جسر بري" جديد ومختلف نوعياً. ومع ذلك، فإن هذه الحركة التجارية موجودة بالفعل منذ عقود، وحتى حجم التجارة المتزايد مع الأردن لا يمكن أن يعوض الخسائر الناجمة عن الحصار البحري.



وبموجب الاتفاقية، لا يُسمح للأردن قانونًا بحظر الصادرات من الأردن إلى إسرائيل أو المخاطرة بخلاف ذلك بخرق معاهدة السلام وتصبح طرفًا في الحروب الحالية والمستقبلية مع إسرائيل. وعلى الرغم من الموقف الرسمي للدولة، خرج العديد من الأردنيين إلى الشوارع للمطالبة بوقف الإمدادات إلى إسرائيل وقطع التجارة. وهذه ليست ظاهرة جديدة في الأردن. وسبق أن احتج الأردنيون على إمدادات الغاز من إسرائيل وطالبوا بتقليصها. لكن الاحتجاجات هذه المرة مدفوعة بالرغبة في تقويض قدرة إسرائيل على الاستمرار في الإبادة الجماعية في غزة. ينظر الأردنيون إلى التجارة الحالية على أنها تواطؤ في الحرب.

ومع تزايد مطالب المحتجين الأردنيين بفرض حصار بري سعياً إلى تعطيل آلة الحرب الإسرائيلية، فإن إسرائيل لا تروج بنشاط لفكرة الجسر البري من نفس الحدود فحسب، بل إنها تتظاهر بأنها موجودة بالفعل. ويبقى السؤال: لماذا تستثمر إسرائيل إلى هذا الحد في الحفاظ على هذه التمثيلية؟



تكمن الإجابة في حملة الحرب النفسية التي تشنها إسرائيل، والتي لا تشنها ضد الشعب الفلسطيني فحسب، بل ضد مواطنيها أيضًا من أجل رفع الروح المعنوية ودعم المجهود الحربي. ويفرض الحصار البحري حاليا تكلفة اقتصادية باهظة من خلال الضغوط التضخمية، التي أدت بدورها إلى تخويف الشركات، وتقليص الاستثمارات، وتغيير أنماط إنفاق المستهلكين. ومن الممكن أن يتطور هذا الوضع غير المستقر بسهولة إلى أزمة اقتصادية مع استمرار الأسعار في الارتفاع بشكل كبير وبقاء سلاسل التوريد الإسرائيلية غير موثوقة. وفي خضم حالة الذعر، قد تشهد إسرائيل هروب المستثمرين، وقد تتبعها اضطرابات مدنية، والتي تفاقمت بالفعل بسبب الخلاف السياسي العميق في المجتمع الإسرائيلي فيما يتعلق بحكومة نتنياهو الحالية.





في مثل هذا السيناريو، حتى القصة المزيفة حول الجسر البري قد تساعد في تهدئة المستهلكين والشركات الإسرائيلية على أمل تغيير سلوكهم. وما يعنيه هذا في جوهره هو أن ما يسمى "الجسر البري" هو عبارة عن عملية نفسية إسرائيلية تهدف إلى منع الانهيار الاقتصادي والمالي، والذي يمكن أن يصبح بسهولة نبوءة ذاتية التحقق.



والمشكلة الأكبر بكثير لا تكمن في الجسر البري، بل في الاتفاقية التجارية القائمة بالفعل مع الأردن. وفي حين استخدمت إسرائيل قصة الجسر البري كوسيلة لتعزيز اقتصادها وتعزيز احتمالات إنشاء ممر بري فعلي في المستقبل، فإن نقطة الاختناق الرئيسية في مثل هذا الممر المرتقب هي الأردن. لدى الأردن كتلة حرجة من المواطنين الفلسطينيين، ومع ذلك فهو الدولة الوحيدة التي يمكن أن يمر عبرها هذا الممر بشكل عملي. ولذلك، يجب على النشطاء المؤيدين لفلسطين في الأردن تركيز جهودهم على قطع الاتفاقية التجارية الطويلة الأمد بين الأردن وإسرائيل، الأمر الذي قد يحبط أي ممر اقتصادي محتمل في المستقبل بينما يشدد الخناق على إسرائيل في الوقت الحاضر بينما تواصل حرب الإبادة الجماعية.





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