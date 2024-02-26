استقالة الحكومة الفلسطينية بسبب العدوان على غزة

(MENAFN
- Amman Net) قدمت الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد أشتية، استقالتها، اليوم الاثنين، للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك في ضوء المستجدات السياسية، والأمنية والإقتصادية المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وقال أشتية في مستهل جلسة الحكومة الفلسطينية التي انعقدت اليوم، بمدينة رام الله، إن هذا القرار يأتي في ظل ما يواجهه شعبنا وقضيتنا الفلسطينية ونظامنا السياسي من هجمة شرسة وغير مسبوقة وإبادة جماعية ومحاولات التهجير القسري والتجويع في غزة وتكثيف الاستعمار وإرهاب المستعمرين والمستوطنين والاجتياحات المتكررة في القدس والضفة والمخيمات والقرى والمدن وإعادة احتلالها.
وأضاف، أن الاستقالة تأتي بسبب الخنق المالي غير المسبوق ومحاولات تصفية وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين والتنصل من كل الاتفاقيات الموقعة والضم المتدرج للأراضي الفلسطينية والسعي لجعل السلطة الوطنية الفلسطينية سلطة إدارية أمنية بلا محتوى سياسي.
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