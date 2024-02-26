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حكم صيام القضاء بعد النصف الثاني من شهر شعبان؟ .. الإفتاء تجيب

2/26/2024 5:08:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أجابت دائرة الإفتاء العام الأردنية عن حكم صيام القضاء بعد النصف الثاني من شهر شعبان.


وقالت الإفتاء في إجابتها المنشورة على موقعها الإلكتروني "من أفطر شيئاً من رمضان وجب عليه قضاؤه قبل رمضان القادم، سواء كان ذلك قبل النصف من شعبان أو بعده؛ إذ النهي الوارد في الحديث والذي يحرِّم الصيام بعد دخول النصف الثاني من شعبان محمول على صيام النافلة المطلقة."


ويصادف اليوم 16 شعبان 1445 هـ، الموافق 26 شباط 2024 م ويمثل شهر شعبان الشهر الثامن في ترتيب أشهر التقويم الهجري.

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