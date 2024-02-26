حكم صيام القضاء بعد النصف الثاني من شهر شعبان؟ .. الإفتاء تجيب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أجابت دائرة الإفتاء العام الأردنية عن حكم صيام القضاء بعد النصف الثاني من شهر شعبان.
وقالت الإفتاء في إجابتها المنشورة على موقعها الإلكتروني "من أفطر شيئاً من رمضان وجب عليه قضاؤه قبل رمضان القادم، سواء كان ذلك قبل النصف من شعبان أو بعده؛ إذ النهي الوارد في الحديث والذي يحرِّم الصيام بعد دخول النصف الثاني من شعبان محمول على صيام النافلة المطلقة."
ويصادف اليوم 16 شعبان 1445 هـ، الموافق 26 شباط 2024 م ويمثل شهر شعبان الشهر الثامن في ترتيب أشهر التقويم الهجري.
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