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شاهد ردة فعل أصالة تجاه اقتحام طفل المسرح في حفل صناع الأمل

2/26/2024 5:08:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شهد الحفل الختامي للنسخة الرابعة من مبادرة "صناع الأمل"، الذي أقيم مساء أمس الأحد بمسرح كوكاكولا أرينا في دبي، لقطة عفوية أثناء تقديم الفنانة السورية أصالة فقرتها.
وفاجأ طفل أصالة باقتحامه المسرح أثناء غنائها أغنيتها الجديدة "صندوق"، وارتمى في أحضانها، وظل معانقاً إياها لبعض الوقت، رافضاً أن يتركها.


ورغم التقاط الطفل صورة برفقة فنانته المفضلة، إلا أنه آبى النزول من على خشبة المسرح، وظل بجوار أصالة.
وأثارت أصالة الإعجاب على مواقع التواصل الاجتماعي بموقفها تجاه الطفل الصغير "المعجب"، فلم تدعه للنزول أو العودة إلى مقعده، بل ظلت محتضنة إياه وواصلت الغناء وهي ممسكة بيد الطفل.

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