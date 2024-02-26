شركس: البنك المركزي ملتزم بالحفاظ على نظام مالي متين ومستقر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - خطا البنك المركزي الأردني خطوات كبيرة منذ تولي جلالة الملك سلطاته الدستورية، في مجالات تطوير قطاعه المالي واحتضان التكنولوجيا المالية، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية والقوانين والأنظمة التي تعد الدافع الأكبر لتقدم ونمو التكنولوجيا المالية.والمركزي الأردني اليوم بات على عتبة تحقيق طفرة في هذا المجال باطلاعه على أفضل التجارب العالمية التي يضمن من خلالها تحقيق الاستقرار المالي، وتطوير البنية التحتية المالية، وتعزيز الشمول المالي الرقمي في المملكة، التي جاءت بتوجيهات ملكية سامية عبر رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى جعل اقتصاد المملكة اقتصادا داعما وشاملا ومستداما ومرنا، ما يوفر فرص التمكين للأفراد ورواد الأعمال والمؤسسات.وأكد محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس، أن البنك ملتزم بالحفاظ على نظام مالي متين ومستقر يواكب متطلبات العصر، ما يعد ركيزة أساسية في رؤيته وأهدافه، مشيرا إلى أن الأحداث والمستجدات الراهنة والمتزامنة مع النمو السريع والأهمية المتزايدة للخدمات القائمة على التكنولوجيا المالية، أصبحت من أهم الصناعات الواعدة على مستوى العالم؛ لقدرتها على استخدام الآليات والتقنيات الحديثة، والاستفادة منها في توسيع نطاق تقديم الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية.وقال إن البنك المركزي التقط الرسائل الملكية باستمرار لجعل الاقتصاد الوطني شامل وتنموي الأمر الذي دفعه لتطوير نظم المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية والابتكار، فأصبح الأردن من أول دول المنطقة في إطلاق أنظمة مدفوعات رقمية متطورة وشاملة تغطي متطلبات الاقتصاد كافة، ونمو المدفوعات الرقمية من إجمالي المدفوعات في المملكة من أقل من 5 إلى حوالي 40 بالمئة في عام 2022 خلال فترة وجيزة.وأوضح الشركس أنه على صعيد الأطر التنظيمية للمدفوعات الرقمية، جرى فصل وظيفة الإشراف والرقابة على أنظمة الدفع والتقاص والتسويات عن وظيفة إدارة وتشغيل أنظمة الدفع والتقاص والتسويات منذ أيلول 2016، واستحداث دائرة جديدة تعنى بالإشراف والرقابة على نظام المدفوعات الوطني بهدف منع أية تضارب في المصالح، وتماشيا مع أفضل الممارسات الدولية بهذا المجال.وتتمتع الوحدة الإشرافية الجديدة بالاستقلال التام عن الوحدات التنفيذية التي تتولى مهام إدارة أنظمة الدفع والتقاص داخل البنك المركزي لارتباط هذه الوظيفة الوثيق بالوظيفتين الرئيسيتين للبنك المركزي، وهما الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.وبحسب الشركس، جرى توفيق أوضاع وترخيص العديد من مدراء أنظمة الدفع الإلكترونية في المملكة لمزاولة أنشطة إدارة وتشغيل أنظمة الدفع الإلكترونية، حيث يبلغ عدد مدراء أنظمة الدفع الإلكتروني المرخصين لتقديم خدمات مدفوعات التجزئة والتحويل الإلكتروني المحلي 5 شركات دفع وتحويل إلكتروني للأموال في نهاية عام 2023، كما يوجد 8 شركات صرافة مرخصة لمزاولة نشاط إدارة وتشغيل أنظمة الدفع الإلكترونية لتقديم خدمة التحويلات المالية الإلكترونية المحلية وعابرة الحدود، وتوفيق أوضاع وترخيص شركات الدفع والتحويل الإلكتروني لتقديم خدمات الدفع المتمثلة بالإجراءات المتعلقة بإصدار وإدارة أي من أدوات الدفع أو التحويل الإلكتروني للأموال.ويبلغ عدد مقدمي خدمات الدفع المرخصين مع نهاية العام الماضي 14 شركة تتنوع خدمات الدفع التي تقدمها بين إصدار أدوات الدفع الدائنة والمدفوعة مسبقا، بما في ذلك إصدار النقود الإلكترونية وإدارتها، وتقديم خدمات الدفع بالهاتف النقال، وتحصيل الأموال إلكترونيا، وتقديم خدمات التحويل الإلكتروني للأموال.وقال الشركي إنه جرى اعتماد أنظمة الدفع الإلكترونية العالمية التي تقدم خدماتها في السوق المحلية من دفع أو تحويل مالي من خلال عملائها من المؤسسات المالية والمصرفية (بنوك، شركات صرافة، شركات دفع وتحويل إلكتروني للأموال) الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي الأردني، وذلك استنادا لأحكام التشريعات النافذة، آخذا بالاعتبار أن هناك نوعين من أنظمة الدفع الإلكترونية العالمية التي تقدم خدماتها في السوق المحلية؛ أحدهما يعنى بإدارة ومعالجة وتقاص وتسوية عمليات الدفع والتحويل المنفذة بواسطة بطاقات الدفع وعلى وجه التحديد في عمليات الدفع العابرة للحدود، والثاني يعنى بمعالجة وتقاص وتسوية عمليات التحويل المالي الإلكتروني عابر الحدود، مشيرا إلى أن عدد أنظمة الدفع الإلكترونية العالمية المعتمدة بلغ (22) نظاما حتى نهاية عام 2023.وبين أنه تم تطوير نماذج جمع البيانات الخاصة بأدوات وقنوات وأنظمة الدفع الإلكترونية، بهدف مراقبة نمو وتطور وتقييم ورصد قطاع مدفوعات التجزئة، والتأكد من سلامته وكفاءته، وتقييم أثر النمو في أنظمة مدفوعات التجزئة على النمو الاقتصادي الشامل والاشتمال المالي في المملكة، من خلال تمكين الوصول الآمن واستخدام مختلف مكونات نظام المدفوعات الوطني، بحيث تشمل هذه المكونات على وجه التحديد، البنية التحتية لأنظمة الدفع والتسويات، والمشاركين فيها، وقنوات وأدوات ومنتجات وخدمات الدفع، بالإضافة إلى تتبع وتحليل سلوكيات شرائح العملاء و أفضليات الدفع المتاحة لديهم، ودور ذلك في رسم وتطوير السياسات وتبني المعايير اللازمة لتنظيم أدوات وقنوات وأنظمة الدفع الإلكترونية، ووضع مؤشرات الأداء للفترات القادمة واتخاذ القرارات المناسبة بهذا الخصوص.وعلى صعيد توفير بنية تحتية لأنظمة الدفع الإلكتروني، جرى إطلاق وتطوير نظام التسويات الإجمالية الفوري RTGS في عام 2002، كدعامة أساسية للبنية التحتية للمدفوعات الذي تتصل به أنظمة الدفع والتقاص الإلكترونية الأخرى، وإطلاق نظام الدفع عبر الهاتف النقال JoMoPay في عام 2014، وفي شهر كانون الأول من العام 2021، تم ترقية نظام الدفع بواسطة الهاتف النقال لمعيار الأيزو 20022 للرسائل المالية، وأصبحت المعاملات تجري من خلال نظام الدفع الفوري الذي استحدثته الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص JOPACC في حزيران 2020.وبلغ إجمالي عدد مستخدمي المحافظ الإلكترونية 2.17 مليون محفظة، و1.2 مليون حساب بنكي رابط على نظام الدفع الفوري للعام 2023، وقيمة الحركات المنفذة من خلال النظام خلال العام 2023 ما يقارب 8.2 مليار دينار سواء من خلال المحافظ الإلكترونية أو من خلال حسابات كليك.وتابع أنه أطلق نظام“إي فواتيركم” لعرض وتحصيل الفواتير الكترونيا في عام 2015 الذي يشمل أكثر من 490 مفوترا من القطاعين العام والخاص، ويقدم أكثر من 1700 خدمة مختلفة، ويبلغ عدد مستخدمي النظام حاليا 4.1 مليون مستخدم، فيما بلغت قيمة حركات الدفع عبر هذا النظام 11.6 مليار دينار في عام 2023، كما أطلق كذلك نظام غرفة التقاص الآلي ACH في عام 2016، كنظام دفع وتحويل وتفويض آلي يوفر بنية تحتية آمنة لتنفيذ مدفوعات التجزئة بين البنوك الأعضاء وعملائهم.وبلغت قيمة حركات غرف التقاص الآلي 8.5 مليار دينار في عام 2023.وبهدف تطوير وتعزيز أنظمة مدفوعات التجزئة والمدفوعات صغيرة القيمة، تأسست الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (JOPACC) في عام 2017، بالإضافة إلى استحداث منصة إلكترونية لتجميع البيانات وتحليلها؛ واستحدث البنك المركزي الأردني نظام المنصة الإلكترونية لتجميع البيانات وتحليلها كأداة رقابية أساسية داعمة لوظيفة الإشراف والرقابة من خلال مراقبة نمو وتطور وتقييم ورصد جميع القطاعات والتأكد من سلامتها وكفاءتها، وتقييم أثر النمو فيها على النمو الاقتصادي الشامل والاشتمال المالي في المملكة، بالإضافة إلى تتبع وتحليل سلوكيات شرائح عملاء هذه القطاعات، ودور ذلك في رسم وتطوير السياسات وتبني المعايير اللازمة ووضع مؤشرات الأداء للفترات القادمة واتخاذ القرارات المناسبة بهذا الخصوص.ولفت محافظ البنك المركزي إلى أنه في عام 2022 جرى إطلاق المركز الأردني للتكنولوجيا المالية والمختبر التنظيمي الرقمي، وإنشاء المختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية خلال عام 2018، بهدف إيجاد حاضنة لرواد الأعمال لدعم وتشجيع الابتكار والتطوير في مجال التكنولوجيا المالية ما يعزز التنافسية في مجال الخدمات المالية الرقمية، بالإضافة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدفوعات الإلكترونية في الأردن 2025-2023′′.وتقدم هذه الاستراتيجية رؤية ورسالة واضحتين للبنك المركزي وشركائه مرتكزتين على مبادرتين رئيسيتين لرؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي؛ للاستمرار بالحفاظ على نظام مدفوعات وطني آمن وكفؤ، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في المملكة، كما تركز هذه الاستراتيجية على تحقيق عدة أهداف خلال السنوات الثلاث القادمة، متمثلة بتعزيز الإطار الإشرافي والرقابي والتشريعي لنظام المدفوعات الوطني، وتسهيل ودعم التحول إلى اقتصاد رقمي غير نقدي في المملكة، وتعزيز وتمكين بيئة الابتكار في قطاع نظم وخدمات الدفع الإلكترونية، وتعزيز الوصول والاندماج في نظام المدفوعات الوطني، وتعزيز كفاءة وفعالية نظم وخدمات الدفع.



وعلى صعيد التكنولوجيا المالية والابتكار، أوضح الشركس أنه تم إعادة هيكلة وتنظيم بيئة التكنولوجيا المالية والابتكار في القطاع المالي والمصرفي ضمن نطاق التشاركية بين القطاعين العام والخاص، والتي جاءت منسجمة مع مبادرة توفير بيئة ملائمة للنهوض بالتقنيات المالية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي 2023-2025؛ وذلك للمساهمة في التوجه الاستراتيجي بأن يكون الأردن مركزا إقليميا ورائدا ووجهة استثمارية للتقنيات المالية.

وأشار إلى تبني العديد من الإجراءات التشغيلية لتحقيق المبادرة، واستحداث قسم متخصص في البنك المركزي الأردني تحت مسمى (قسم التكنولوجيا المالية والابتكار) في عام 2022 تكون مهمته دراسة ووضع الأطر التشريعية والسياسات وإعداد الاطر التنظيمية المتعلقة بإدارة وتنظيم بيئة التكنولوجيا المالية في القطاع المالي والمصرفي بحيث يكون نقطة مركزية للتواصل مع جميع أطراف بيئة التكنولوجيا المالية والابتكار في القطاع المالي والمصرفي، وتشكيل لجنة دائمة في البنك المركزي الأردني تحت مسمى اللجنة الفنية للتكنولوجيا المالية والابتكار في القطاع المالي والمصرفي في عام 2022 برئاسة أحد نائبي المحافظ وعضوية مدراء الدوائر الرقابية ذات العلاقة.

كما عمل المركزي على إصدار إطار ناظم للمختبر التنظيمي في القطاع المالي والمصرفي في عام 2023، ومراجعة وتطوير المختبر التنظيمي لابتكارات التكنولوجيا المالية في المملكة في عام 2023، وإصدار تعليمات إجراءات عمل الخدمات المالية المفتوحة في عام 2022، وإطلاق رؤية التكنولوجيا المالية والابتكار في الأردن (2026-2024) في عام 2023.