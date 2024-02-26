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صحة غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 29 ألفا و782

2/26/2024 5:08:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 29 ألفا و782 شهيدا و70 ألفا و782 مصابا.


وأوضحت الوزارة أن الاحتلال ارتكب 10 مجازر في القطاع راح ضحيتها 90 شهيدا و164 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.


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