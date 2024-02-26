صحة غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 29 ألفا و782

صحة غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 29 ألفا و782
التاريخ
2/26/2024 5:08:49 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 29 ألفا و782 شهيدا و70 ألفا و782 مصابا.
وأوضحت الوزارة أن الاحتلال ارتكب 10 مجازر في القطاع راح ضحيتها 90 شهيدا و164 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.
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