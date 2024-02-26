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اكتشاف أكبر حقل نفط صخري متحول بالعالم في الصين

2/26/2024 5:08:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت الشركة الوطنية الصينية للنفط البحري، عن اكتشاف حقل "بوتشونغ 26-6" النفطي، وهو أكبر حقل نفط صخري متحول في العالم، في جنوبي بحر بوهاي.


ويقع الحقل على بعد 170 كيلومترا من بلدية تيانجين، ويحتوي على كمية قياسية من النفط والغاز.
وذكرت مجموعة الصين للإعلام، أن احتياطيات النفط والغاز المؤكدة في حقل "بوتشونغ 26-6" تقدر بأكثر من 40 مليون متر مكعب، بينما يتجاوز الاحتياطي التراكمي المؤكد للحقل 200 مليون متر مكعب
واكتشف المهندسون خلال أعمال التنقيب، طبقة من النفط والغاز يصل عمقها إلى 118 مترًا.

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