أعمال درامية مغربية تنافس في رمضان 2024

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تستعد الدراما المغربية للمنافسة بعدة أعمال، ضمن موسم رمضان 2024، وإليكم أبرز المسلسلات المغربية المقرر عرضها في الماراثون الرمضاني.الشياطين لا تتوبويجمع هذا العمل العديد من الفنانين المغاربة، على رأسهم كل من الفنانة زينب عبيد وعبد الحق بلمجاهد، والفنانة سحر الصديقي رفقة كل من ربيع القاطي ورشيدة منار، والممثلة الشابة ندى الهداوي وآخرين.

أحلام بنات

حكايات وقصص جديدة تنتظرنا في مسلسل أحلام بنات الموسم الثاني، الذي سيعرض حصرياً في رمضان على منصة شاهد، وهو من إخراج على مجبود ومن تأليف كل من عدنان موحجة ويحيى فاندي.

دار النسا

تدور أحداث العمل حول "أمينة" التي تعيش حياتها اليومية مع أبنائها الثلاثة ووالدتها، فهي أم أرملة يدفعها طموحها لافتتاح مدرسة طبخ خاصة بها لتلبية احتياجات أسرتها، وتدخل حياتها صديقتها "بهيجة"، بعد قضاء فترة عقوبة بالسجن وتتوالى الأحداث.

بين القصور

يشكل مسلسل "بين القصور" عودة لثنائية السعدية لديب ومحمد خويي، بعد تألقهما في مسلسل "سلمات أبو البنات".

ويتناول المسلسل قصة حي عريق في مدينة الدار البيضاء يسمى "بين القصور"، حيث خرجت منه شخصيات بارزة جداً في مجالات متعددة، على غرار الحي المحمدي الذي كان شاهداً على ميلاد نخبة من مشاهير المغرب قبل أن يتحول بعد توالي السنين إلى مرتع للمنحرفين والخارجين عن القانون.

بنات لحديد

مسلسل“بنات الحديد” تعاون جديد بين السيناريست فاتن يوسفي، والمخرج علاء أكعبون بعد مسلسل“مكتوب” الذي قدمه الثنائي لموسمين، وسيعرض على القناة الثانية "دوزيم" ضمن باقتها الرمضانية لموسم 2024.

جيب داركم

مسلسل "جيب داركم" يعتبر جزءاً مهماً من الأعمال الرمضانية للقناة الثانية، وسيكون من ضمن الأعمال المعروضة في وقت الذروة على هذه القناة.

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