القسام: دمرنا دبابة ميركافا شرقي خان يونس
التاريخ
2/26/2024 5:08:49 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- تدمير دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105′′ في عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس.
وأوضحت القسام أن مقاتليها استهدفوا قوة إسرائيلية من 4 جنود، و"أجهزوا عليهم من مسافة صفر" في عبسان الكبيرة.
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