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القسام: دمرنا دبابة ميركافا شرقي خان يونس

2/26/2024 5:08:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- تدمير دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105′′ في عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس.


وأوضحت القسام أن مقاتليها استهدفوا قوة إسرائيلية من 4 جنود، و"أجهزوا عليهم من مسافة صفر" في عبسان الكبيرة.


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