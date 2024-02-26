قطر: التمور الأردنية تستقطب زوار معرض سوق واقف للتمور

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تشارك شركات أردنية عاملة في مجال إنتاج وتسويق التمور، بمعرض سوق واقف الدولي الثاني للتمور، الذي افتتح مساء أمس الأحد، في العاصمة القطرية الدوحة.



وتعرض هذه الشركات، مختلف أصناف التمور الأردنية، وذلك إلى جانب منتجات 64 شركة تمثل 3 دول عربية، بالإضافة إلى الأردن وقطر والسعودية وسلطنة عمان والجزائر.



ويستمر المعرض الذي يستقطب أعدادا كبيرة من الزوار والمهتمين، حتى الخامس من الشهر المقبل.



ويؤكد عدد من زوار المعرض الذين التقت بهم وكالة الأنباء الأردنية (بترا) على هامش الافتتاح، أن التمور الأردنية وخاصة صنف (المجدول)، أصبحت تمثل علامة تجارية لأفضل أنواع التمور في السوق القطري.



وأوضحوا أن التمور الأردنية تستهوي بجودتها العالية ومذاقها المميز وأسعارها المعتدلة معظم شرائح المستهلكين، سواء القطريين أو المقيمين وخصوصا خلال رمضان المبارك الذي أصبح على الأبواب، حيث يتم استهلاك كميات كبيرة جدا من تمر المجدول بسبب الإقبال الكبير على شرائها.



كما أكد عدد من أصحاب وممثلي الشركات المشاركة، على جودة وتميز التمور الأردنية، ومنهم محمد النعمان، الذي يدير شركة لإنتاج وتسويق التمور، حيث أكد أن هناك مشاركة واسعة في المعرض من الأردن والسعودية بشكل خاص، موضحا أن مثل هذه المعارض لا تكاد تكتمل إلا بوجود التمور الأردنية، كونها أصبحت مطلوبة ومرغوبة بشكل كبير ولا يمكن لأي معرض الاستغناء عنها.



وأضاف النعمان، أن التمور الأردنية في المعرض، تسجل إقبالا كبيرا وحضورا لافتا، كما تشهد الشركات الأردنية المشاركة مبيعات كبيرة جدا، مضيفا أن الطلب على هذه التمور كثيف.



وقال إن المعرض يشهد إقبالاً غير عاديا، خاصة من قبل السياح الذين يزورون قطر، فالجميع أصبح لديه معرفة واسعة بثقافة التمور، لأنهم يرتادون مناطق سياحية عديدة في الخليج.



من جانبه، أشار تاجر التمور رضوان حاتم، والذي يشارك في المعرض، إلى حرص العديد من التجار والشركات المستوردة العاملة في السوق القطري، على استيراد التمور الأردنية بكميات كبيرة باستمرار لتغطية حاجة الطلب والاستهلاك في قطر، موضحا أن معارض التمور المتخصصة التي يتم تنظيمها باستمرار في الدوحة، لا تكتمل إلا بوجود التمور الأردنية المتميزة.



وقال إن هناك أصناف وأنواع عديدة من التمور المعروضة في سوق واقف للتمور، مثل الخلاص القطري والصقعي والسكري المستورد من السعودية، لكن صنف المجدول يعتبر أكثرها تميزا وطلبا ورواجا بين رواد وزوار المعرض.



وقال تاجر التمور عزيز الكبيسي، من القصيم في السعودية، إنه يشارك في مختلف معارض التمور التي تقام في دول الخليج العربي، ويلاحظ أن التمور الأردنية وبالأخص صنف المجدول، تستقطب أعدادا كبيرة من زوار المعارض، وتشهد إقبالا كثيفا، منوها بأن جودة هذه التمور ونوعيتها المتميزة، تساهم في انتشارها بشكل كبير بين المستهلكين في المنطقة بشكل عام.



وأضاف أن تمور المجدول والخلاص تعتبر الأكثر طلبا من بين مختلف أصناف وأنواع التمور الأخرى بشكل عام، موضحا أن المستهلكين يفضلون هذين النوعين دون غيرهما.



وقال إن ما يميز التمور الأردنية بالإضافة إلى جودتها ومذاقها وأسعارها المعقولة، هو أنها طبيعية جدا ولا يوجد فيها أي إضافات، وهو ما يبحث عنه المستهلك، مضيفا أن هذه التمور مغلفة بشكل جاذب ومعبأة بشكل صحي وجودة عالية ومعقمة وفق أعلى المعايير العالمية.



من طرفه، أكد تاجر التمور في قطر فيصل سلطان، أهمية التمور كغذاء صحي متوازن للجسم، وذلك بعد انتشار ثقافة التمور في العالم عقب جائحة كورونا، لأنّ الاكتشافات الحديثة أثبتت أنّ التمر هو البديل الصحي عن السكر، وأوروبا تعتبر من أكبر مستوردي التمور في العالم.



وتابع قوله إن فتح السوق القطري على استيراد مختلف أنواع التمور من أبرز الدول المنتجة، ساهم في تعزيز وجود ثقافة اقتصادية مشجعة وداعمة للإنتاج الغذائي الصحي.