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الصفدي يلقي كلمة في مجلس حقوق الإنسان اليوم بجنيف

2/26/2024 5:08:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يلقي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الاثنين، كلمة الأردن خلال أعمال الاجتماع رفيع المستوى للدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وتعقد الاجتماعات في جنيف.













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