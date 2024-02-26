الصفدي يلقي كلمة في مجلس حقوق الإنسان اليوم بجنيف

الصفدي يلقي كلمة في مجلس حقوق الإنسان اليوم بجنيف
التاريخ
2/26/2024 5:08:49 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يلقي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الاثنين، كلمة الأردن خلال أعمال الاجتماع رفيع المستوى للدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وتعقد الاجتماعات في جنيف.
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