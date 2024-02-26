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التجارة العالمية: نمو تجارة السلع العالمي قد يقل عن 3.3 % هذا العام

2/26/2024 5:08:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا، اليوم الإثنين، أن معدل نمو التجارة السلعية "العالمي" يمكن أن يقل عن 3.3 % هذا العام.
وقالت إيويالا، خلال فعالية خلال المؤتمر الوزراء 13 في أبوظبي، يبدو أن نمو حجم تجارة السلع العالمية في 2023 قد انخفض عن 0.8 %.
ونوهت إلى أنه بالنظر إلى جميع المخاطر السلبية، فمن المحتمل ألا نحقق معدل نمو تجارة السلع البالغ 3.3 % لهذا العام".


وافتتحت منظمة التجارة العالمية الإثنين في أبو ظبي مؤتمرها الوزاري الذي يستمر أربعة أيام، عازمة على التطلع إلى المستقبل ولكن بدون آفاق واضحة لتحقيق نتيجة في ظل نقاط توتر جيوسياسية في حركة نقل البضائع عبر العالم.

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