الدولار يرتفع مع ترقب أسبوع حافل ببيانات اقتصادية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفع الدولار، اليوم الاثنين، مع ترقب أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية المهمة التي ستوفر المزيد من الدلالات لرسم توقعات أسعار الفائدة العالمية، مع التركيز على بيانات التضخم في الولايات المتحدة.
وتصدر بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو المعيار المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لقياس التضخم، الخميس وتشير التوقعات إلى ارتفاع المؤشر 0.4% على أساس شهري.
كما يحفل الأسبوع ببيانات التضخم في منطقة اليورو واليابان وأستراليا، إلى جانب قرار سعر الفائدة من بنك الاحتياطي النيوزيلندي (البنك المركزي) و قراءات مؤشر مديري المشتريات في الصين.
ومع ارتفاع الدولار على نطاق واسع قبيل صدور البيانات، تراجع الدولار الأسترالي 0.16% إلى 0.6553 دولار والنيوزيلندي 0.5% إلى 0.6167 دولار.
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