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الدولار يرتفع مع ترقب أسبوع حافل ببيانات اقتصادية

2/26/2024 5:08:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفع الدولار، اليوم الاثنين، مع ترقب أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية المهمة التي ستوفر المزيد من الدلالات لرسم توقعات أسعار الفائدة العالمية، مع التركيز على بيانات التضخم في الولايات المتحدة.


وتصدر بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو المعيار المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لقياس التضخم، الخميس وتشير التوقعات إلى ارتفاع المؤشر 0.4% على أساس شهري.


كما يحفل الأسبوع ببيانات التضخم في منطقة اليورو واليابان وأستراليا، إلى جانب قرار سعر الفائدة من بنك الاحتياطي النيوزيلندي (البنك المركزي) و قراءات مؤشر مديري المشتريات في الصين.


ومع ارتفاع الدولار على نطاق واسع قبيل صدور البيانات، تراجع الدولار الأسترالي 0.16% إلى 0.6553 دولار والنيوزيلندي 0.5% إلى 0.6167 دولار.


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